Сирия, 1 ноября. САА успешно отразила атаку исламистов на севере Латакии. Курдские боевики арестовали двух молодых людей в Ракке с целью насильственной вербовки. МИД РФ заявил о готовящейся провокации боевиков и «Белых касок» с использованием химоружия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков в северной части Латакии; обследовали территории на линии соприкосновения сил с курдскими радикалами к востоку от Дейр-эз-Зора; продолжили работы по разминированию местности в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по городу Джурин на северо-западе Хамы; готовится к новой провокации с применением химоружия при поддержке «Белых касок».

Курдские вооруженные группировки: задержали двух молодых людей в Ракке в рамках принудительной мобилизации.

Провинция Латакия

Появились уточненные сведения о результатах вооруженных столкновений, развернувшихся в Северной Латакии. Согласно информации агентства новостей Sham FM, атака боевиков исламистских бандформирований «Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) была успешно отражена силами САР. Более того, во время ожесточенных боев несколько радикалов были нейтрализованы. Таким образом, прошлые заявления исламистов о территориальных потерях Сирийской арабской армии (САА) не подтвердились. Напомним, поддержку САА на данном направлении оказывали российские ВКС.

Провинция Дейр-эз-Зор

После двух вылазок террористов «Исламского государства»1 в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) правительственные войска начали обследовать территории, непосредственно прилегающие к оккупированным курдскими боевиками районам. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в населенном пункте Хатла, который находится на восточном берегу Евфрата, задержав нескольких подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц.

Провинция Даръа

На официальной странице российского Минобороны в сети Facebook (mod.mil.rus) были опубликованы новые данные о количестве граждан САР, вернувшихся в страну за последние сутки. В соответствии с предоставленной Центром по примирению враждующих сторон информацией, из Ливанской Республики через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» перешли 157 человек, а границу с Иорданией в районе погранперехода «Насиб» пересекли 776 сирийцев.

Тем временем в городах аль-Харра и Джасим продолжились работы по разминированию местности. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) зачистили от следов военного присутствия исламистов почти два гектара территории. Напомним, провинция Даръа была полностью освобождена в конце июля прошлого года.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются перестрелки на линии разграничения сил джихадистов «Тахрир аш-Шам» и правительственных подразделений. Twitter-канал (AleppoAMC) передает, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** ударили по городу Джурин на северо-западе соседней Хамы из РСЗО «Град». Сведения о возможных жертвах среди мирного населения пока уточняются. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, открыли огонь по позициям исламистов на окраинах населенных пунктов Кафр-Саджна и Хазарин.

По информации Министерства иностранных дел РФ, псевдогуманитарная организация «Белые каски» готовит новую провокацию с использованием химоружия в совместно с боевиками вооруженной оппозиции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «белокасочники» преследуют цель помешать мирному урегулированию конфликта в Сирии.

Провинция Ракка

Поступили данные о том, что недавним арестам 25 человек в соседней провинции Хасака предшествовали незаконные задержания в Ракке. По сведениям информационного агентства Al Nour, еще вчера радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) взяли под стражу двух молодых людей неподалеку от города ат-Табка к юго-западу от административного центра провинции. Отмечается, что аресты проводятся с целью насильственной вербовки. Подобные методы пополнения рядов группировки широко осуждаются гражданским населением, однако курдские боевики продолжают это игнорировать. Как известно, сирийцы, принудительно направленные на фронт, как правило, при первой удобной возможности переходят на сторону противника.

1 Организация запрещена на территории РФ.