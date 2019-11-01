Первые пассажиры поедут в Крым по железной дороге в 2019 году

Москва, 1 ноября. Первые поезда с пассажирами поедут по железной дороге в Крым до конца 2019 года, говорится в сообщении Минтранса России.

Перевозить туристов по железнодорожной части Крымского моста будет компания «Гранд Сервис Экспресс», которая выступила с такой инициативой.

«Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении ведомства.

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» была создана в 2002 году, организация специализируется на пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на маршрутах Москва — Петербург, отметил «Царьград».

Ранее появилось официальное расписание поездов по Крымскому мосту в группе ФГУП «Крымская железная дорога» в социальной сети «ВКонтакте».

Крымский мост, который соединяет Таманский и Керченский полуострова, состоит из железнодорожной и автомобильной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае прошлого года, грузовое движение — осенью 2018 года.