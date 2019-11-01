РФ не дала США захватить Сирию под прикрытием курдских боевиков — эксперт

Москва, 1 ноября. США могли захватить Сирийскую Арабскую Республику при помощи опекаемых ими курдских боевиков. Однако Россия разрушила планы Вашингтона, считает публицист Андрей Онтиков.

Востоковед отметил, что РФ за время проведения турецкой операции «Источник мира», а также после нее, показала всему миру, что занимает позицию миротворца. При этом Россия оказывает влияние на ситуацию на севере Сирии, не давая США возобновить конфликт.

«Если вы помните, с предложением провести очную встречу к Эрдогану обратился именно Владимир Путин, чем сразу обозначил свою решающую роль в сложившейся ситуации», — отметил Онтиков.

Также специалист подчеркнул, что если бы Москва и Анкара 22 октября не подписали меморандум, то велика вероятность того, что в Сирии бы до сих пор шла перестрелка.

«России удалось нивелировать все последствия, вызванные отходом американских войск из региона. Ведь именно решение США отвести свои силы фактически и дало старт операции «Источник мира»», — рассказал востоковед в интервью «ПолитРоссии».

Онтиков считает, что своими попытками не растерять связи как с Турцией, так и с подконтрольными вооруженными курдскими бандформированиями, власти США загнали себя в тупик.

Меморандум между Россией и Турцией регламентирует порядок вывода курдских боевиков из зоны безопасности на севере Сирии. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что организуют совместное патрулирование около зоны безопасности неподалеку от турецко-сирийской границы.