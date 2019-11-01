Сенатор призвал бойкотировать Facebook за ведение политики двойных стандартов

Москва, 1 ноября. Превратившийся в инструмент информационной войны Facebook пострадает первым, если российские пользователи покинут эту соцсеть, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Руководство Facebook продолжает демонстрировать двойные стандарты в отношении «свободы слова» и тиражирует выгодные США фейки. При этом все альтернативные точки зрения тщательно блокируются. Одним из последних примеров такой работы соцсети стали клеветнические сообщения в адрес полицейских, противостоящих беспорядкам в Гонконге.

Правоохранителей обвиняют в использовании огнестрельного оружия, водометов и даже «коктейлей Молотова». Причем авторы этих вбросов утверждают, что несколько митингующих погибли в результате действий полиции. Более того, появлялись и сообщения о том, что стражи порядка якобы изнасиловали одну из участниц протеста.

Интересно, что данные о мнимых погибших провокаторах никак не подтверждаются, и официальная статистика за все время противостояния говорит о том, что никаких погибших нет. Однако Facebook заведомо ложные сведения не удаляет, а на законные запросы полиции Гонконга с просьбой почистить соцсеть от чудовищных выдумок, отвечает молчанием. Вместо этого все внимание администрация ресурса перенесла в Африку, блокируя страницы пользователей и СМИ, выражающих поддержку убитому лидеру Ливии Муаммару Каддафи. Блокировку аккаунта влечет и критика так называемого Правительства национального согласия Ливии, сотрудничающего с террористами. Тень Facebook упала и на Судан, там местные СМИ попали в опалу за чресчур «нейтральное освещение новостей».

По мнению Джабарова, воспринимать Facebook следует именно как орудие информационной войны. При этом он считает, что запрещать соцсеть не нужно: «Это не наш метод, и мы давно отказались от такой практики».

«Я думаю, они сами будут не заинтересованы, если от них будут уходить наши пользователи и будут падать их доходы от рекламы и так далее, так что они первые пострадают», — пояснил политик в комментарии изданию «Слово и дело».

Именно поэтому, по словам сенатора, российские власти спокойно реагируют на козни Facebook.

«Следует понять, что они давно разоблачили свою роль в продвижении политики Соединенных Штатов, так что не нужно драматизировать», — добавил он.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Facebook нужно бойкотировать.