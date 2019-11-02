Сирия, 2 ноября. Курдские радикалы понесли потери ранеными к северу от Ракки. США патрулируют территории в районе нефтяных полей в приграничной зоне провинции Хасака. Житель города Дибан в Дейр-эз-Зоре был застрелен бандой неизвестных боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: предположительно заложили бомбу в центре Джараблуса; потеряли двоих радикалов ранеными в результате детонации СВУ ИГ1 к северу от Ракки.

Международная коалиция: патрулирует территории в районе нефтяных полей в приграничной зоне провинции Хасака.

«Исламское государство»1 (ИГ): подозревается в убийстве мирного жителя города Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Турция: заявила, что курдские боевики из состава SDF**** будут скоро целиком выведены из районов Манбиджа и Тель-Рифата.

Провинция Алеппо

У обочины дороги в Джараблусе, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо, прогремел взрыв, сообщает новостное агентство Al Nour. По его сведениям, это произошло около прачечной в центральной части города. Там сработала мина, предположительно заложенная курдскими террористами. Напомним, данный населенный пункт находится под контролем протурецких сил. Данные о возможных жертвах среди местного населения и разрушениях в настоящее время выясняются.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что курдские боевики из состава Демократических сил Сирии (SDF) будут скоро целиком выведены из всех районов в городах Манбидж и Тель-Рифат и в их окрестностях, передает Aleppo Media Center. Радикалы SDF незаконно удерживали эти территории к северо-востоку и к северу от Алеппо соответственно на протяжении нескольких лет, используя их как плацдарм для диверсий и атак в направлении позиций Анкары и ее союзников.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сведениям информационного Twitter-канала (@DeirEzzor24), молодой человек по имени Мдахи Баракат аль-Ассаф был застрелен в городе Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Убийство совершили неизвестные вооруженные бандгруппы. Предполагается, что это могли быть отряды «Демократических сил», которые удерживают данные территории за Евфратом. Курды-боевики регулярно ведут рейды в мирных кварталах с целью восполнить потери в своих рядах путем насильственной вербовки граждан. Также это могут быть ячейки «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые до сих пор действуют практически во всех районах на северо-востоке САР из-за попустительства со стороны США и SDF.

Провинция Ракка

Два террориста из Отрядов народной самообороны (YPG) получили ранения в результате детонации взрывного устройства рядом с поселением Аль-Хазима, находящемся в нескольких десятках километров к северу от Ракки, пишет Al Nour. Предполагается, что бомба была установлена боевиками «Исламского государства», которые сохраняют широкое присутствие за Евфратом в виде так называемых спящих ячеек. Таким образом, курдские радикалы и военнослужащие США за время оккупации этих территорий до сих пор так и не смогли снять угрозу ИГ. Более того, активность подпольных бандгрупп джихадистов в последнее время только растет. Из-за устраиваемых ими взрывов и нападений зачастую гибнут также и гражданские лица.

Провинция Хасака

Согласно информации турецкого портала Anadolu, вооруженные силы США возобновили патрулирование территорий в районе нефтегазовых месторождений на северо-востоке провинции Хасака – вблизи зоны проведения антитеррористической операции Анкары «Источник мира». Американские солдаты на пяти бронетранспортерах и двух военных пикапах были неоднократно зафиксированы внутри 40-километровой области между городами Румейлан и Аль-Кахтания, в том числе всего в шести километрах от сирийско-турецкой границы. Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно открыто признался, что незаконная добыча и продажа сирийских энергоресурсов является ключевой задачей Вашингтона в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.