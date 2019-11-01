Назвавшего Донбасс «гнойником» украинского журналиста пригласили в ДНР

Донецк, 1 ноября. Украинским журналистам и псевдоэкспертам, оскорбляющим народ Донбасса, необходимо лично посетить регион, чтобы пообщаться с так называемым «враждебным населением». Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что «враждебное население Донбасса пронизано антиукраинским духом», а сам регион является «гнойной раной на теле Украины».

«Я не знаю, о каком неразвитом Донбассе с враждебным населением говорит в своем интервью журналист Дмитрий Гордон. С его стороны делать заявления об экономике и социальном состоянии (ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), находясь где-то в Киеве, — это по меньшей мере непрофессионально», — отметил Медведев.

Парламентарий подчеркнул, что точка зрения Гордона и подобных ему деятелей полностью зависит от источника их финансирования. Кроме того, Медведев пригласил Дмитрия Гордона посетить ДНР, чтобы он мог лично убедиться в том, что Донбасс не является «гнойником с враждебным населением».

«Мы не «гнойник», мы народ со своим мнением и правами. А самое главное, что люди Донбасса больше всего на свете хотят мира и готовы отстаивать до конца свое право говорить на русском языке, а также жить и развиваться своим путем», — подчеркнул Медведев.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.