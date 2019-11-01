РЕН ТВ покажет бой между Емельяненко и Кокляевым

Москва, 1 ноября. Телеканал РЕН ТВ покажет бой бойца ММА Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева 29 ноября.

Поединок между борцами станет первой спортивной трансляцией за 18 лет, последний раз эфиры со спортивными мероприятиями были на телеканале в 2001 году.

Отмечается, что РЕН ТВ выступает не только эксклюзивным телевизионным транслятором поединка, но и организатором боя.

Как сообщил вещатель, телеканал стремится популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди своей аудитории.

Еще весной у Емельяненко и Кокляева в Интернет произошла перепалка. Мужчины решили выяснить отношения на ринге. Поединок пройдет на московской арене «Динамо» в Петровском парке 29 ноября.