Москва, 1 ноября. Политолог и публицист Армен Гаспарян оценил действия администрации социальной сети Facebook, подвергающей гонениям и цензуре пользователей, чья точка зрения не совпадает с позицией властей США.

Ранее руководство соцсети Facebook сообщило о блокировке десятков аккаунтов, страниц и групп, связанных с народной дипломатией между Россией и Африкой.

В интервью iReactor известный российский политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян выразил мнение, что деятельность соцсети полностью подчинена интересам властей США, которые ведут грязную борьбу против «неугодных» государств по всем фронтам. Аналитик подчеркнул, что Facebook «выполняет то, что ему предписывают американские власти и американские силовые структуры».

Гаспарян обратил внимание на факты дискриминации по национальному признаку на полях соцсети: неоднократно аккаунты российских политиков и общественных деятелей, открыто выражающих свою точку зрения, были забанены. Аналитик добавил, что не стоит ожидать, что соцсеть изменит свою политику.

«Что касается России, то не осталось ни одного общественного или политического деятеля среди россиян, кто не был бы забанен, но рассчитывать, что Facebook поменяет практику поведения, я бы не стал. Напротив, практика будет ужесточаться по мере того, как Конгресс Соединенных Штатов будет и дальше продвигать такого рода русофобию», — добавил он.

Ранее глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что жертвами идеологической цензуры в Facebook стали, к примеру, исследовательская группа Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар Натали Яамб, которые выступили на форуме Россия — Африка.

Он призвал «давить» на всех уровнях «империю Цукерберга», когда это касается давления на Россию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание на то, что Facebook, создаваемый когда-то для общения людей, теперь превратился в политический инструмент США по продвижению своих интересов во всем мире. Милонов подчеркнул, что социальная сеть в первую очередь является выгодным бизнесом для ее владельца. А для этого ему нужно выполнять требования страны, в которой этот бизнес зарегистрирован. В итоге все говорят о глобализации и свободном Интернете, а на деле происходят попытки введения жесткой политической цензуры.

Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором приводятся десять фактов, доказывающих, что Facebook является инструментом спецслужб, рекламодателей и любых других заинтересованных партнеров соцсети.