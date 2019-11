Кто поедет на Евровидение-2020 в Роттердам от России

Из года в год вопрос «Кто поедет на Евровидение от России?» становится чуть ли не главным медийным событием с конца января до начала мая, когда проводится сам конкурс. На этот раз нешуточная дискуссия на тему — кто поедет на Евровидение-2020 в Роттердам — началась уже в октябре 2019, более чем за полгода до песенного конкурса. Член экспертного совета по СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян оценил каждую из кандидатур, которая появляется в информационном пуле по теме Евровидение и поделился выводами с Федеральным агентством новостей.

Кто поедет на Евровидение-2020 от России. Колонка Вадима Манукяна

Дима Билан

Осенью о своем намерении снова поехать на Евровидение заявил Дима Билан. Для него эта поездка может стать уже третьей. Правда, он не исключает такой возможности только в случае, если в Россию снова вернут национальные отборы, которые в последние годы не проводятся — участника назначают кулуарно.

В свое время Билан был очень активен на ниве Евровидения, но его первый кавалерийский наскок в 2005 году не увенчался успехом. В ту пору в России еще проводился национальный отбор, и Диму Билана с песней Not That Simple российские зрители отправили на второе место. Выиграла отбор Наталья Подольская, но увы, в Киеве она провалилась, заняв лишь 15 место.

В 2006 году отбор не проводился, и Константин Эрнст с легким сердцем отправил Билана в Афины с песней Never Let You Go. Результат — достойное второе место. «Серебро» Билана стало повторением лучшего на тот момент результата для России — второго места Алсу в 2000 году.

Не успокоившись на достигнутом, в 2008 году Дима Билан снова участвует в национальном отборе. На этот раз он одерживает дома триумфальную победу, так же, как и на Евровидении в Белграде. При этом в столице Сербии Билану блестяще ассистировали фигурист Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартон. Вроде бы есть повод почивать на лаврах, но в 2012 году Дима в третий раз решается пройти национальный отбор. На этот раз с экс-солисткой «Тату» Юлией Волковой. Однако — снова второе место, и песня Back to Her Future в Баку не прозвучала. В тот раз представители России «Бурановские бабушки» не подкачали, заняв в столице Азербайджана высокое второе место.

После этого долгие семь лет Дима Билан не выказывал желания еще раз поучаствовать в Евровидении. Однако в конце 2019 снова заявил о своих амбициях.

Почему Билан вдруг решил вернуться? На мой взгляд, дело в том, что все последние годы он был плотно занят в телевизионных проектах: помимо гастролей, участвовал в качестве члена жюри в проектах «Голос» и «Голос. Дети». Однако участие в них для Билана подошло к концу, и, вероятно, ему понадобился новый вызов.

Но я считаю, что «ответственный» за российское представительство на Евровидении Константин Эрнст не станет посылать Диму в Роттердам. Да и продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал эту идею.

Александр Панайотов

Вот уж кто давно заслужил свой шанс поехать на Евровидение, так это Александр Панайотов. В 2005 году их дуэт с Алексеем Чумаковым с песней «Балалайка» занял пятое место. В 2007 году, оказывается, проходил закрытый отбор, и они с Чумаковым с песней «Не моя» заняли второе место. Годом позже Александр решил выступать сольно, и на отборе его песня «Полумесяц и крест» лишь пару баллов уступила победителю. В том году России впервые принес победу Дима Билан, так что, возможно, судьба все приоритеты расставила правильно.

Однажды, в 2009 году, Панайотов решил попытать счастье в отборе на Украине и там оказался вторым, проиграв лишь Светлане Лободе. В 2010 Александр вернулся на российский отбор и с песней Maya Showtime занял шестое место.

Больше он участия в национальных отборах не принимал, а затем их и вовсе отменили.

В 2016 году Панайотов снова напомнил о себе, заявив, что готов поехать в Киев на Евровидение. В какой-то момент он даже уверял, что его кандидатура одобрена, но в последний момент Константин Эрнст решил послать на конкурс Юлию Самойлову.

Надо сказать, что сразу после завершения Евровидения-2019 Панайотов заявил о своих амбициях представить Россию на следующем конкурсе — в Роттердаме. В публичной переписке в Instagram он договорился с Филиппом Киркоровым, что команда Dream Team поможет в случае выдвижения Панайотова на конкурс от России.

Александр Панайотов так часто был в шаге от поездки на Евровидение, что, кажется, в 2020 году звезды непременно должны сойтись в счастливую для него комбинацию. Вот и Наталья Подольская, обсуждая слухи о возможной поездке Ольги Бузовой на Евровидение, заявила, что мол лучше бы поехал Саша Панайотов. Полностью поддерживаю Наталью. Пришло время Панайотова!

Виктория Черенцова

О своих амбициях поехать на конкурс Виктория Черенцова впервые заявила в начале 2019 года через Facebook. Эту тему подхватили многие медиа, даже украинский журналист Дмитрий Гордон поверил в такую возможность и опубликовал новость на своем ресурсе. Однако в тот момент все уже было предрешено. Сергей Лазарев готовился к своему второму походу за победой, которая в итоге, увы, не случилась.

За плечами у Виктории «Рождественские встречи» Алла Пугачевой, а также участие в проекте «Фактор-А» в 2011 году, который также курировала Примадонна. На стороне Виктории безусловная любовь пользователей соцсетей. Ее прямоэфирных концертов за рулем автомобиля постоянно ждет большое количество поклонников.

При моей безусловной симпатии к Виктории и как к исполнительнице, и как к человеку для меня очевидно, что в 2020 году она на Евровидение не поедет. Звезды могут счастливо для нее сойтись не раньше 2021 года. Советую ей не терять надежду и дождаться своего шанса.

Ольга Бузова

Примерно раз в полгода Ольгу Бузову сватают на конкурс Евровидение. Это уже стало модным трендом. Не исключение — Евровидение-2020. Но, если объявят, что Бузова поедет на Евровидение, это вызовет мощный хайп, но не менее мощное отторжение со стороны телезрителей. Что греха таить, Ольга Бузова, мягко говоря, не мастер живого вокала.

Впрочем, еще пару лет назад возможность ее участия в новогоднем «Голубом огоньке» вызывала лишь улыбку, но в январе 2019 она в нем оказалась, причем на дерево в образе современной Евы ее посадили с самим Евгением Вагановичем Петросяном, которому досталась роль Адама. Поэтому полностью отвергать возможность выдвижения Бузовой на Евровидение я бы не стал. Не исключаю, что в 2022 году именно она представит Россию на этом песенном конкурсе.

Михаил Гуцериев

Нет, конечно, бизнесмен и по совместительству поэт Михаил Гуцериев сам выступать на конкурс не поедет, но история с якобы написанной им песней на русском языке, которая может быть представлена на Евровидении-2020, нешуточно взволновала медиапространство. То, что эта новость была фейком, подтвердил сам Михаил, но, по его словам, для него стало открытием, что на Евровидении можно исполнять песни на русском языке. Хоть новость и оказалась фейковой, о написании песни Гуцериев все же решил подумать.

Возможно, нас ждет джек-пот? Песня Гуцериева, Dream Team Киркорова и исполнение Панайотова. На мой взгляд, такая «команда мечты» стала бы очень интересной и перспективной коллаборацией для Евровидения-2020.

Напомним, Евровидение-2020 пройдет с 12 мая по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).