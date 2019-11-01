США могут спрятать аль-Багдади после его «успешной» ликвидации, считает эксперт

Москва, 1 ноября. Соединенные Штаты распространяют фейк о гибели главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади для демонстрации своего «влияния» на Ближнем Востоке, считает член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Президент Сирии Башар Асад не верит в то, что американцы уничтожили боевика. Он подчеркнул, что Дамаск не контактировал с Вашингтоном в рамках операции по «ликвидации» аль-Багдади, отметил RT.

Однако это не помешало американской стороне поблагодарить сирийцев за «содействие», хотя в Дамаске сомневаются, что операция действительно была.

Соколов считает, что новость о «гибели» аль-Багдади должна была продемонстрировать способность США еще на что-то влиять в Сирии.

«Фактически видно, что вся информационная кампания нужна США для того, чтобы подтвердить свое влияние в этом регионе мира, чтобы показать, что они что-то делают и меняют ситуацию. Хотя реально они инициативу потеряли, потому что принципиальные политические вопросы решаются уже без их участия», — сказал эксперт в беседе с изданием «Слово и дело».

Ни доказательств, ни опровержения смерти главаря «Исламского государства», скорее всего, не последует, считает специалист. По его мнению, аль-Багдади «больше не появится на политической арене». Соединенные Штаты смогут спрятать боевика, тем более что многие террористические группировки в САР были сформированы при активном участии Вашингтона.

На минувшей неделе глава США Дональд Трамп объявил об «успешном» завершении операции по ликвидации аль-Багдади. По его словам, боевик был якобы уничтожен на северо-востоке Сирии.

Многие эксперты и политологи, в свою очередь, считают, что слова лидера США о «смерти» террориста — вымысел. Эти суждения подтверждаются и тем, что Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств «ликвидации» боевика.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ведомство не располагает данными об операции американцев в Идлибе. В словах высокопоставленных чиновников США, по его мнению, много противоречий, что дает весомые основания ставить под сомнение историю с «ликвидацией» боевика.

1 Организация запрещена на территории РФ.