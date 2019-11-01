Курдские формирования Сирии выпускают из тюрем террористов «Исламского государства»*

Курдские формирования отказываются держать террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) в своих тюрьмах в Сирии по причине того, что курдские боевики, охранявшие лагеря с заключенными террористами, покидают свои места, чтобы воевать против армии Турции на сирийской границе.

Как стало известно, сегодня курдский самопровозглашенный «Сирийский демократический совет» заявил о «нехватке ресурсов» для надзора за иностранными боевиками, удерживаемыми в тюрьме. Об этом заявила председатель курдского непризнанного органа власти Ильхам Ахмед. Речь идет о шести тысячах боевиках ИГИЛ и 12 тысячах членов их семей.

Ситуация с содержанием пленных террористов ИГИЛ уже становилась предметом международных опасений. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов группировки «Исламское государство», 195 из них задержаны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, говорил о 12 тюрьмах для ИГИЛ, оставшихся без охраны. Известно, что среди сбежавших террористов ИГИЛ и их сторонников немало иностранцев.

В рамках происходящего у боевиков SDF резко изменилась позиция — они решили приостановить военные операции против террористов из запрещенного в РФ «Исламского государства». Об этом сообщал курдский телеканал Ronahi TV, ссылаясь на слова лидера SDF Мазлума Абди, который заявил о «приостановке всех действий против ИГИЛ».

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

«Когда было объявлено, что Турция начала операцию через границу с Сирией, курды сказали, что в этом случае они будут вынуждены из-за «великой угрозы» со стороны турецкой армии снять охрану с лагерей и отправить бойцов на фронт, т.к. у них не хватает личного состава бороться с ВС Турции. Другой вопрос, является ли это реальным фактом, или это шантаж», — утверждает арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

Эксперт также выдвинул интересное предположение, связав факт угроз со стороны курдских формирований с информационным шумом вокруг ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. По странному стечению обстоятельств операция ВВС США по ликвидации террориста номер один в мире совпала с массовым побегом боевиков на севере Сирии, которые все это время находились под охраной курдских боевиков. По мнению арабиста-востоковеда, такое совпадение может привести к значительной активизации подразделений ИГИЛ на территории Сирии.

«Сейчас это выглядит следующим образом: американцы создали сакральную жертву из «убиенного» аль-Багдади, и одновременно с этим большое количество боевиков смогли сбежать из мест заключения. Точнее, из лагерей, которые охранялись курдами. А теперь давайте сложим одно с другим. Я думаю, что уже на основании этого можно ожидать реальной силовой активности военных групп ИГ на территории Сирии и, возможно, Ирака», — считает Андрей Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.