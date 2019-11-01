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Две подводные лодки «Уфа» и «Магадан» заложили на Адмиралтейских верфях. ФАН-ТВ

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Сразу две подводные лодки «Уфа» и «Магадан» заложили на Адмиралтейских верфях 1 ноября. Церемония закладки прошла при участии главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова и генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова.

«Искренне рад вас приветствовать на сегодняшней церемонии закладки двух подводных лодок «Уфа» и «Магадан». «Адмиралтейские верфи» успешно выполняют контракт на строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота»,  — сказал Александр Бузаков, генерального директора АО «Адмиралтейские верфи».

Контракт на строительство шести подводных лодок компания получила в 2016 году. На сегодняшний день две лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» уже сданы. К концу ноября 2021 года планируется сдать те судна, которые заложили сегодня, а весь контракт целиком выполнить в 2022 году.

«Закладка подводной лодки — это рождение корабля, у которого долгая жизнь, достаточно легкая, трудная, но всегда интересная. Поэтому я считаю, что вот здесь на предприятии это три таких события: закладка, спуск на воду и подъем военно-морского флага», — говорит главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Новые подводные лодки будут более бесшумными для тихоокеанского пространства. Это поможет  вовремя обнаружить противника, а также своевременно уклониться от его атак.

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