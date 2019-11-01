Военный эксперт рассказал, что Турция и Россия помогли установить мир в Сирии

Москва, 1 ноября. Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев сообщил, что деятельность Турции и России сформировала в Сирии условия для установления мира в республике.

Военный эксперт отметил, что действия Анкары и Москвы были направлены на мирное урегулирование конфликта между местными жителями, курдскими террористами и прочими бандформированиями, поддержку которым оказывают США.

«В сложном процессе, который распространяется на САР, Россия занимает нейтральную позицию. Вместе с тем Москва нацелена на оказание военной помощи и освобождение захваченных территорий», — подчеркнул Хатылев.

Также бывший командир ВВС России сообщил, что главные задачи РФ в настоящее время — заставить американцев не вмешиваться во внутренние дела Сирии, а также не дать возникнуть на севере САР новому военному конфликту.

Установление мира в Сирии, по мнению эксперта, зависит в том числе и от политической обстановки в странах-участницах событий. Особое внимание специалист уделил грядущим выборам в США, пишет «НьюИнформ».

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в рамках которого был прописан порядок действий стран около зоны безопасности возле турецко-сирийской границы.

Соглашение поставило точку в проведении турецкой операции «Источник мира», направленной на ликвидацию курдских бандформирований и террористов запрещенной в россии организации «Исламское государство». В результате мероприятия Анкара планировала создать буферную зону около турецко-сирийской границы, а также пресечь перемещения боевиков по трассе М-4.

23 октября США заявили, что курдские террористы покинули зону безопасности в Сирии. Тем не менее после этого курдские боевики продолжили провоцировать Турцию на продолжение операции «Источник мира».