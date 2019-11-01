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Россия

Подводные лодки «Магадан» и «Уфа» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

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Подводные лодки «Магадан» и «Уфа» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 ноября. Торжественная церемония закладки дизель-электрических подлодок «Уфа» и «Магадан» состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

В ходе церемонии глава Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Молчанов отметил, что начало строительства двух новых подводных лодок в очередной подтверждает, что Россия является морской державой.

«Россия всегда была военно-морской державой и наш военно-морской флот должен быть всегда в боевой готовности. Пока это всего лишь части, но пройдет время и все они превратятся в большие подводные лодки», — пояснил Молчанов.

Подводные лодки «Магадан» и «Уфа» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

В свою очередь генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков отметил, что контракт на строительство подводных лодок для Тихоокеанского флота ВМФ России будет завершено точно в срок. По его словам, всего в рамках этой серии будут созданы шесть подлодок, которые должны быть построены к 2022 году.

Подводные лодки «Магадан» и «Уфа» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

Новые подлодки будут оснащены современными средствами по снижению собственного шума в океанском пространстве, что поможет вовремя обнаружить противника, а также своевременно уклоняться от его атак.

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Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
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