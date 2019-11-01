В Совфеде ответили на требование Киева заплатить за Донбасс

Москва, 1 ноября. Москва никому ничего не должна, и восстанавливать Донбасс должны те, кто его разрушал, считают российские сенаторы Франц Клинцевич и Владимир Джабаров.

«Вообще, восстанавливает тот, кто разрушает. Насколько мне известно, Россия Донбасс не разрушала. А бомбили Донбасс Вооруженные силы Украины», — подчеркнул Джабаров, добавив, что Украина должна требовать деньги на восстановление региона с бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова которые начали военную операцию.

Схожей позиции придерживается и Клинцевич, сообщил телеканал «360». По его мнению, Россия ничего никому не должна и платить не будет.

«В ближайшее время, если Украина будет вести себя подобным образом, Донбасс станет абсолютно самостоятельным», — подчеркнул член Совета Федерации.

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Россия после завершения гражданской войны на Украине должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление Донбасса.

Напомним, Киев голословно обвинил Москву во «вмешательстве» во внутренние дела Украины. Россия все обвинения категорически отвергает и неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.