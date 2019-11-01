Эксперт предложил создать альтернативную платформу для защиты россиян от фейков Facebook

Москва, 1 ноября. Самым эффективным способом противодействия политике фейков социальной сети Facebook будет только переход граждан России на альтернативную платформу, считает эксперт в области информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов.

Напомним, ранее полиция Гонконга направила два иска к американской корпорации Facebook с требованием удалить ложную информацию о применении против протестующих бутылок с зажигательной смесью и боевого оружия.

Александр Власов в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» заметил, что специально обученные люди используют социальную сеть «для радикализации протестов, влияния на массы, разжигания настроений и провокаций».

«То есть Facebook здесь инструмент, который удобно использовать для влияния на людей и политику», — объяснил эксперт.

По его словам, ограничение работы соцсети в стране, то есть радикальные запретительные меры, «скорее всего, вызовут обратную реакцию — люди всеми силами постараются пробиться к ресурсу, в который их не пускают».

«А это не ограничит россиян от пропаганды и фейков Facebook, что является главной целью», — отметил Власов.

Он считает, что необходимо использовать более мягкие инструменты, которые строятся на методах пропаганды и контрпропаганды. Собеседник издания напомнил, что нередко россияне сталкиваются с цензурой в социальной сети — сообщения удаляются, а аккаунты блокируются.

«Это уже составляет у наших граждан негативное мнение о Facebook. Вдобавок стоит учить население критически относиться к тому, что они читают — не верить всему подряд, а оценивать и проверять информацию», — уверен эксперт.

Он также предложил внимательно рассмотреть вопрос не о блокировке соцсети Facebook, а о целесообразности нахождения граждан России на подконтрольном Соединенных Штатах ресурсе. Александр Власов напомнил об опыте Китая, который создал сети национального значения «без риска попасть под пропаганду иностранного государства».

«Их платформа WeChat универсальна и удобна», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook заблокировала десятки аккаунтов, страниц и групп, которые связаны с народной дипломатией между РФ и Африкой, ввиду того, что Москва выходит на новый уровень взаимодействия практически во всех сферах с африканскими странами. С этим фактом США смириться не могут. Подобная политическая цензура началась еще в 2016 году под видом борьбы с фейковыми новостями.