Торжественная церемония награждения детей-героев состоялась в Совете Федерации

Москва, 1 ноября. В Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей и подростков, которые спасли людей, рискуя собственной жизнью.

Церемония награждения состоялась в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В нынешнем году отвагой отличились 215 ребят из 54 регионов России.

«Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации эту торжественную церемонию награждения тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей и доброй традицией», — пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда выразила благодарность родителям и учителям, которые воспитали детей-героев, отметив, что они являются гордостью России. Кроме того, Матвиенко предложила членам Совета Федерации провести аналогичные торжественные церемонии во всех регионах России, благодаря чему все россияне смогут узнать о подвигах детей.

Принявший участие в мероприятии заместитель главы Росгвардии Олег Плохой отметил, что «подвиг не знает возраста», а также выразил надежду, что новое поколение продолжит укреплять обороноспособность России, а также развивать науку и технику для улучшения жизни граждан.

«Уверены, что подрастающее поколение будет воспитываться на примерах славной истории нашего великого государства, его легендарного народа», — сказал Плохой.

В ходе торжественной церемонии председатель Совета Федерации и замглавы Росгвардии вручили юным героям подарки, передает «Парламентская газета».