Неонацисты «Азова» рассказали, как будут препятствовать разведению сил в Донбассе

Перед офисом президента Украины состоялся брифинг украинских неонацистов, ветеранов добровольческого полка «Азов». Националисты рассказали о своих планах сорвать разведение войск в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) выслушала план действий боевиков «Азова».

Встреча прошла прямо на Банковой улице, у входа в офис президента Украины. На нее явились Денис Янтарь, ветеран полка «Азов» (тот самый боевик, который спорил с Зеленским), Игорь Михайленко, бывший «азовец» и координатор инициативы «Последний блокпост», Максим Жорин, экс-командир «Азова», и еще один каратель из этого полка Дмитрий Кухарчук.

Первым делом националисты сообщили, что вынуждены проводить встречу на холодной улице, потому что информагентства, куда они обращались, отказали им в помещении. Затем они заявили, что по итогам своего вояжа в Золотое и окрестные населенные пункты лично убедились: никакого разведения сил там еще не сделано и, скорее всего, сделано не будет. А власти Украины специально создали так называемую «желтую зону», чтобы делать вид, что «все идет по плану», и тем самым обманывать общественность.

Радикалы добавили, что в Золотом остаются их соратники, которые даже в случае разведения сил не покинут особо укрепленный дом на его окраине. По их планам, даже после возможного разведения войск этот дом будет выполнять функцию «последнего блокпоста».

Кроме того, неонацисты анонсировали начало формирования мобильных групп, которые начнут посещать места разведения войск.

«Мы объявляем новую инициативу под названием «Рейд за мир», — заявил «азовец» Дмитрий Кухарчук. — В состав таких мобильных групп будут входить ветераны боевых действий и активисты патриотических движений. Мы уже начали набор людей в группы».

Ветераны АТО ответили на вопросы о том, как проходил процесс сдачи ими оружия бойцам ВСУ. Как заявил Игорь Михайленко, оружие, которое они привезли с собой в Золотое, было сложено в сейф в воинской части города. Они пояснили это «нежеланием обострять обстановку». Тогда киевские журналисты заинтересовались, каким вообще образом «азовцы» сумели провезти нелегальное оружие в зону ООС.

«Мы военные, у нас официально есть оружие. Мы поехали дорогами Украины на автомобиле и в результате доехали до Золотого, — сообщил Максим Жорин. — Проверяли ли нас военные при въезде в Золотое? Да, проверяли. И не только на въезде, но и непосредственно в доме, в котором расположился наш «Последний блокпост». Они переписали все номера боевого оружия, которое у нас имелось. Власть продолжает принуждать нас к капитуляции, но мы на это не пойдем. Мы останемся там до последнего, чего бы нам это ни стоило. Мы находимся в Золотом на законных основаниях».

Националисты сообщили, что подали иски по поводу распространения украинскими СМИ ложной информации о ветеране «Азова» Денисе Янтаре.

«Мы подали иски против тех ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию. Также мы подали запросы в правоохранительные органы, были ли у меня привлечения к уголовной ответственности и открыты ли сейчас какие-либо дела против меня. Потому что я понимаю, кто я, знаю, что делал все эти годы. И мне нечего стесняться», — заявил он.

Напомним, после того, как Янтарь нахамил президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Золотое, украинские СМИ писали, что на деле националист лично не принимал участия в боевых действиях. Вместо этого он занимался зачистками мирных жителей в Донбассе, мародерством и причастен к нескольким убийствам. По данным украинских СМИ, эти преступления он совершил в период, когда каратели из «Азова» занимались в Донбассе рейдерством и рэкетом, требуя дань от местных бизнесменов и отнимая урожай у селян.

Неонацисты сообщили, что сейчас в Золотом находятся около 15 вооруженных боевиков. Это ветераны батальонов «Азов» и «Чернигов», 95-й десантно-штурмовой бригады и других.

«Если нужно будет больше людей, то они приедут в течение нескольких часов, — заявил экс-командир «Азова» Жорин. — Пока же ситуация не критична и они просто ее контролируют».

Напомним, официально операция по разведению сил и средств в городе Золотое Луганской области началась 29 октября. 1 ноября было официально объявлено о ее завершении. Ранее штаб ООС (украинской Операции объединенных сил) заявил, что боевики «Азова» «находятся в Золотом с оружием нелегально, чему будет дана правовая оценка». Фактически Киев заявил, что президент Зеленский встречался с преступниками, к которым при этом не применяются никакие меры наказания.

По мнению украинских экспертов, сейчас ситуация в Донбассе находится в состоянии шаткого равновесия — каждая из сторон побаивается другую. Президенту Зеленскому крайне важно развести войска в Золотом и Петровском (где сейчас происходят провокации), чтобы в ореоле миротворца принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки», которой он добивается с момента инаугурации. В свою очередь, нацисты категорически против подобного варианта, считая его «капитуляцией». В рамках «Рейда за мир» они намерены оставить своих людей с оружием практически в каждом населенном пункте, находящемся на линии соприкосновения.