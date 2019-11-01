Как в Латвии могут сорвать празднование 75-летия Победы над фашизмом

Националистам, задающим тон в правительстве Латвии, помимо русского образования, советской символики, памятника Освободителям, теперь еще не понравилось и недавнее празднование 75-летия освобождения Риги от фашистов. Причем, настолько, что депутаты фракции нацблока в Рижской думе обратились в Службу госбезопасности (СГБ) на предмет проверки торжественных мероприятий, которые состоялись 13 октября в Риге с участием, заметим, послов России и Белоруссии.

Силовиков попросили проверить, не составляет ли угрозу нацбезопасности и ощущение вседозволенности в людях, нелояльных латвийскому государству, празднование 75-летия изгнания нацистов из Риги. Этот новый выпад националистов и складывающуюся ситуацию Федеральному агентству новостей охарактеризовал сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат Европарламента прошлого созыва Мирослав Митрофанов, участвовавший вместе с нынешним евродепутатом и лидером РСЛ Татьяной Жданок в праздновании победы над коричневой нечистью в Риге 13 октября.

Кебабщики и антифашисты — главная угроза безопасности Латвии?

«Нацблок воодушевлен тем, что он имеет особое влияние на исполнительную власть, его очень боятся — фактически, это партия, от которой зависит стабильность правящей коалиции, и ей идут навстречу партнеры по коалиции, обменивая различные экономические решения на русофобские выходки, — отмечает Мирослав Митрофанов. — И это не первая подобная выходка «Национального объединения». Чего только стоят очередные недавние нападки депутата Сейма от этой партии Яниса Домбравы в адрес работников кебабных в Риге. По его мнению, они недостаточно владеют латышским языком для того, чтобы находиться в Латвии. Многие посмеялись над этим, но не СГБ, которая приняла это, как руководство к действию и сделало пространное заявление, что эти работники-таки угрожают безопасности страны. Это было бы смешно, если бы не было так грустно…»

Понятно, что по сравнению с работниками кебабных, люди, отмечающие освобождение Риги от фашистских захватчиков, еще куда опасней. Поэтому в «Нацобъединении» так долго думали, ведь юридических претензий к этому мероприятию быть не может, оно прошло полностью в соответствии с законодательством ЛР. Потому вместо обычного обращения с просьбой привлечь, они призвали СГБ произвести какое угодно давление на организаторов этих мероприятий, ожидая грозного пространного заявления, призванного воодушевить избирателей «Национального объединения» и напугать русских жителей страны, чтобы они не участвовали ни в каких антифашистских мероприятиях, указывает собеседник ФАН.

«Поэтому «Русский союз Латвии» призывает жителей Латвии принять участие 9 ноября в 18.30 в шествии в Риге от памятника Свободы до развалин Большой хоральной синагоги в честь Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма (в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в фашистской Германии произошел еврейский погром, называемый «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин», с чего и начался Холокост. — Прим. ФАН), — призвал Мирослав Митрофанов. — Надо показать, что наша решимость действовать против возрождающегося нацизма не может зависеть от мнения «Национального объединения» и каких-либо заявлений, исходящих от государственных институтов Латвийской республики. Действия антинацистов и 13 октября, и 9 ноября соответствуют закону, и они будут продолжаться».

Использование силовиков в качестве пугала — это фактически возвращение «политической охранки», которая была во времена диктатора Франко в Испании или в Российской Империи, когда исполнительная власть вмешивалась в политику, заявил собеседник.

«Согласие» у разбитого корыта: Янис — «Иисус», Нилушка — «апостол»

К сожалению, «Русскому союзу Латвии» абсолютно не помогает парламентская партия «Согласие», которая прежде подавала себя, как защитницу русских и русскоязычных. В последние годы, стремясь из глухой оппозиции любой ценой попасть в число правящих, «согласисты» сдали все прежние позиции, признав и «советскую оккупацию», и «аннексию» Крыма, разорвав соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», а также бесхребетно профукав в Сейме принятие законов о ликвидации образования на русском и об уравнивании советской символики с нацистской.

А председатель партии «Согласие», экс-мэр Риги Нил Ушаков был большой любитель делать селфи на фоне разгружаемой американской бронетехники в Рижском порту, привечая «воинов света» в Рижской думе. Русский мэр — это была отличная наживка не только для русских и русскоязычных жителей Латвии, но и для многих властных российских деятелей.

Сейчас долг у партии почти 400 тысяч евро, но при этом Ušakovs (так в латышской транскрипции звучит фамилия зиц-председателя) после недавнего съезда партии занял пост председателя думы «Согласия». А председателем партии наконец стал вышедший из тени глава фракции «согласистов» в Сейме Янис Урбанович, бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ, депутат всех созывов Сейма и главный кукловод, сделавший 14 лет назад юного, образованного, симпатичного и не обремененного прошлым Нилушку партийной иконой. Выходец из преимущественно русскоязычной Латгалии Янис так забронзовел и заматерел на депутатских хлебах, что в интервью перед партийным съездом сравнил себя с Иисусом в партии, который де не может умереть, пока не найдет 12 продолжателей (читай — апостолов, один из которых был, как известно, Иуда).

Ну, как минимум, половиной «апостоликов» мессия-Янис уже обзавелся: это — пять (!) его замов и тот же Нилушка — думский довесок. Обещавший своим избирателям 9 февраля 2019 года на митинге в свою же защиту (от обвинений в коррупции) не уходить с поста мэра, Ušakovs буквально через пару недель передумал, решив баллотироваться в Европарламент. Под прессом дела о коррупции в подведомственной ему организации общественного транспорта Rīgas satiksme («Рижское движение») из кресла мэра Нилушка в конце мая переместился в евродепутаты. А в Брюсселе он примкнул к шестерым латвийским коллегам от нацпартий разного градуса правизны, голосуя за санкции против России и уравнивание нацистского режима Германии и коммунистического — в СССР. Единственная евродепутат из Латвии, голосовавшая против в обоих случаях — это лидер РСЛ Татьяна Жданок. С трибуны Европарламента она объяснила, что «дьявол может быть только один, и абсолютным злом является нацистская идеология».

К слову, «апостол» Нил входит в Европарламенте во фракцию европейских социалистов, а его коллеги по «Согласию» называют себя социал-демократами. Но какие же они демократы, да еще социалисты, когда даже не откликнулись на протянутую руку дружбы, которую им предложил сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов в своем недавнем видеообращении?

«На съезде «Согласия» единственным решением, прозвучавшим официально, было — заниматься внутренними делами партии, — подчеркивает Митрофанов. — Это, конечно, предательство интересов избирателей, в массе русскоязычных, которые ждут действий, направленных в том числе и на спасение памятника Освободителям, и на защиту русского образования, и защиту от новых драконовских языковых штрафов (за недостаточное владение латышским языком, что фиксируют часто по доносам добровольные и штатные языковые инспекторы Центра госязыка. — Прим. ФАН). Но я не хочу опережать события, потому что в выступлениях на съезде нескольких значимых персон партии «Согласия» содержалась в том числе критика, призывы к действиям. Я имею в виду, прежде всего, выступление Вячеслава Домбровского (41-летний экономист и политик, бывший министром образования и министром экономики; в 2018 году присоединился к партии «Согласие» во время предвыборной парламентской кампании, на партийном съезде 26 октября избран одним из замов председателя партии. — Прим. ФАН), которое отличалось в положительную сторону своей принципиальностью».

«Готовится платформа для расправ над русскими и Россией»

Что же касается голосования в Европарламенте нынешнего руководителя думы «Согласия» Нила Ушакова по резолюции об уравнивании нацистского и коммунистического режимов, в этом документе есть прямая ссылка к памятникам тоталитарных режимов, которые стоят якобы в разных городах Восточной Европы, замечает собеседник.

«Поскольку мы не знаем ни одного нацистского памятника времен фашизма, который бы сохранился до наших дней, то, естественно, речь идет, с точки зрения авторов резолюции, только и исключительно о советских памятниках, — подчеркивает сопредседатель РСЛ. — Проголосовав за этот документ (подготовленный и проталкиваемый литовскими и польскими политиками. — Прим. ФАН), Ушаков фактически помог продвижению идее о сносе памятников красноармейцам-освободителям Европы от фашистов. Сейчас он делает вид, что ничего не понимает, что рассчитано на недалеких избирателей, готовых поверить в любую ложь, исходящую от горячо любимого лидера. Потому что эти люди боятся заглянуть правде в глаза. А правда в том, что он проголосовал за антироссийскую резолюцию, которая возлагает вину за Вторую мировую войну на советскую власть и на советский народ. Уже даже не ставится знак равенства, а весь пафос сдвинут в сторону осуждения именно Советского Союза».

У евродепутата Ушакова даже чувство самосохранения не работает, поскольку, осуждая роль СССР якобы в развязывании Второй мировой войны, он готовит почву для репрессий, прежде всего, в отношении русских в Европе, указывает Митрофанов.

«Уже сейчас трудно говорить с западными экспертами и политиками о какой-либо поддержке русскоязычных жителей Латвии, — приводит пример собеседник. — Сочувствие и понимание теряются. Когда речь заходит о проблемах русских, в частности, о вопросах образования и судеб сотен тысяч простых людей, которые не имеют никакого отношения к преступлениям прошлого и сегодняшним каким-то политическим конфликтам Запада с Москвой, то потенциальные заступники отмахиваются: Россия, мол, плохая, и все связанное с ней поддерживать не стоит. Подобное происходит шаг за шагом, и при помощи вот таких документов, как означенная резолюция, поддержанная Нилом Ушаковым. Сейчас готовится платформа для будущих расправ над Россией и русскими людьми».

Выход Мирослав Митрофанов видит лишь в сплочении, консолидации здоровых сил, в активной деятельности и в борьбе.

«И это — та битва, которую мы обязаны выигрывать», — убежден собеседник ФАН.

Памятник Освободителям требует ремонта и потому может быть объявлен опасным

Судя по наметившимся в Латвии тенденциям, празднование 75-летия Дня Победы в Риге могут попытаться сорвать. Это касается памятника воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, куда 9 мая (а это в ЛР не праздничный день!) в течение дня приходят примерно 200 тысяч человек, где заканчивается шествие Бессмертного полка, проходит концерт с исполнением песен о войне и мире, где гремит праздничный салют…

Памятник Освободителям собираются даже не снести (пока опасаются гнева России), а растоптать морально, унизив монумент и людей, считающих его святыней, установив таблички, поясняющие «оккупантскую суть» советских воинов, отдавших жизни за свободу от нацизма. Только в боях за Латвию, по новым данным поисковиков и историков, погибло до 300 тысяч советских солдат.

Но и перелицовки истории нынешним властям мало. Уже сейчас в латышских СМИ появляются сетования различных должностных лиц, что на ремонт памятника Освободителям необходимы сотни тысяч евро, а их, мол, негде взять. Это — готовый предлог для того, чтобы ту же 79-метровую стелу монумента со звездами можно было бы объявить, например, опасной для жизни людей и оградить всю территорию вокруг памятника специальными лентами. Причем, сделать это ближе к 9 мая, а не сейчас, чтобы не осталось времени для проведения независимой экспертизы.

P.S. Началось. Сегодня под покровом ночи в Риге демонтировали памятник советским воинам-подводникам. Он находился в полусотне метрах от Штаба морских сил ЛР. Причем за памятником ухаживали местные жители, он не был заброшен. Но это явно не аргумент для тех, кто выкорчевал монумент, что, судя по следам, было сделано с помощью тяжелой техники.

Оказывается, что еще в начале августа этого года председатель фракции «Национального объединения» в Рижской думе Дайнис Лоцис заявил, что необходимо «начать серьезную работу» в отношении советских памятников, сообщает «МК-Латвия». Лоцис, в частности, призывал снести памятник героям-подводникам Балтики, располагавшимся рядом со Штабом военно-морских сил Латвии и якобы оказывавшим на латвийских моряков «деморализующее влияние». Сказано — сделано. Стелу снесли работники предприятия Valsts nekustamie īpašumi («Государственное недвижимое имущество»), как конструкцию, «представляющую угрозу для окружающей территории из-за своего технического состояния»…