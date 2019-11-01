Сирия, РФ и весь мир не видят от США реальных доказательств «ликвидации» Аль-Багдади

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, подтверждающих гибель главаря «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, передает TACC. Но можно ли верить Соединенным Штатам на слово? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отсутствие генетического материала, позволившего бы сделать однозначный вывод о смерти лидера ИГИЛ1 в результате американской спецоперации, нет, обратил внимание Нарышкин. Считать же, что Аль-Багдади действительно погиб, основываясь лишь на непроверенных заявлениях и непонятно откуда взявшихся документах, которые были предоставлены американцами, конечно, было бы глупостью.

Действительно, утверждения США о «ликвидации» ими Аль-Багдади вызывают больше вопросов, причем ни на один из них так и нет внятного ответа. Более того, все новые и новые попытки Вашингтона легализовать свой фейк порождают лишь еще больше вопросов, только укрепляя уверенность, что американский президент Дональд Трамп опять всего лишь пытается выдать желаемое за действительное.

Так, попытка Белого дома оправдать свои же неубедительные утверждения о нахождении «халифа» в сирийской провинции Идлиб, где дислоцируются принципиальные противники ИГ1 из «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), обернулась вскрытием новых фейков США, о чем ФАН писало ранее.

Напомним, свое недоверие по поводу слов Трампа об убийстве Аль-Багдади недавно также выразил легитимный президент Сирии Башар Асад. В эфире одного из местных каналов он подчеркнул, что Соединенные Штаты не связывались с официальным Дамаском по поводу данной предлагаемой операции на территории САР, и указал, что никаких настоящих доказательств в подтверждение собственных слов американцы так и не представили.

Член Общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поделился в беседе с корреспондентом ФАН, что вполне согласен с замечаниями Нарышкина и Асада. Действительно, реальных свидетельств, которые могли бы подтвердить эту «победу» США, попросту нет.

«Вопросов и правда очень много. Уничтожение террориста №1 могло бы быть большим успехом для Соединенных Штатов, и потому рассекречивание всех деталей и информации уже после того, как операция по ликвидации состоялась, работала бы на повышение авторитета американских спецслужб и сил специальных операций. Однако из реальных живых участников событий мы видели только собаку, которую Трамп наградил фейковой медалью. Все. Больше ничего», – указал наш собеседник

Кроме того, утаивая правду, США сами при этом не дают возможности и другим сторонам убедиться, что главарь крупнейшей в мире террористической организации действительно ликвидирован. Поэтому у любого непроизвольно возникнут большие сомнения.

«В этих условиях у любого здравомыслящего политика и эксперта возникнет недоумение по поводу того, почему же американцы не делятся подробностями этой предполагаемой спецоперации. Также неясно, почему не было проведено экспертное исследование предполагаемых останков Аль-Багдади с участием мировых специалистов, которые затем могли бы выступить и во всеуслышание подтвердить или опровергнуть его смерть», – обратил внимание эксперт.

Пока ложь не зашла слишком далеко, Белый дом должен наконец признаться, как все было в действительности, считает он. Но в целом те отрывки версий, которые уже прозвучали из уст официальных лиц США, доверия совсем не вызывают.

«Сейчас складывается ощущение, что американцы попросту хотят сбить всех с толку. Очень много неясностей. Поэтому неудивительно, почему авторитетные политики и руководители спецслужб задают такие вопросы Соединенным Штатам. Вопрос не просто назрел, а уже перезрел. Поэтому американцы должны снять завесу секретности с того, что происходило на самом деле. Пока что все, что говорит Вашингтон по этой теме, звучит крайне неубедительно», – закончил Игорь Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.