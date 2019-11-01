Шоу Навки пожертвует свои доходы на лечение Заворотнюк и больных раком женщин

Москва, 1 ноября. Творческий коллектив компании Navka Show решил передать все средства, собранные от показа одного из своих легендарных шоу, в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк и женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями.

Труппа актеров выразила поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и пожелала его супруге скорейшего выздоровления.

«Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат», — отметила команда Navka Show.

Коллектив решил оказать супружеской паре посильную помощь и передать все вырученные средства от показа шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» на лечение Заворотнюк.

«За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях», — рассказала глава творческого коллектива Татьяна Навка.

Также заслуженный мастер спорта России подчеркнула, что Анастасия Заворотнюк — светлый и искренний человек, который за своей женской хрупкостью скрывает сильную и волевую личность.

«Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — сообщила Навка.

Мюзикл на льду «Аленький цветочек» по мотивам одноименного произведения Сергея Тимофеевича Аксакова будет показан в московском дворце спорта «Мегаспорт» с 6 по 10 ноября.