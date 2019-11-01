Зеленского встретили «коридором позора» в Тернополе

Киев, 1 ноября. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» из-за одобрения Киевом «формулы Штайнмайера».

У здания областной администрации несколько десятков людей выстроились в коридор. По кадрам, появившимся в Сети, видно, как люди сопровождают главу государства выкриками «Позор!» и «Нет капитуляции!». Зеленский на секунду остановился, чтобы расслышать, что кричит его народ, а затем пошел дальше.

Сообщается, что за акцией протеста стоят 200 радикалов из так называемого «Штаба сопротивления капитуляции», выступающего против реализации Киевом «формулы Штайнмайера» и урегулирования конфликта в Донбассе.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, не желая подчиняться новому руководству страны, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. В начале октября стало известно, что участники контактной группы по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса и разведение сил в регионе. Протестующие против установления мира в Донбассе националисты потребовали от властей отказаться от согласованного контактной группой плана по урегулированию ситуации на Украине. Радикалы устроили в Киеве беспорядки.

Киев уже три раза срывал разведение сил, которое является обязательным условием России по проведению переговоров в «нормандском формате». Москва считает, что перед встречей лидеров «нормандской четверки» украинская сторона должна на деле показать, что привержена мирному процессу.

В конце октября представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа согласовала разведение сил под Петровским. Это, по мнению политика, открывает возможность встречи глав государств «нормандской четверки» для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины.