Москва, 1 ноября. Контроль Сирии над собственными северными территориями остановит произвол курдских террористов. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

Курды, проживавшие долгое время на севере Сирии, всегда было настроены патриотично, отметил Крылов. В связи с этим мирное местное население активно участвовало в том числе в экономической и политической жизни государства — например, курдские общины входили в состав сирийского правительства, считает научный сотрудник.

«Численность курдского населения Сирии варьируется от 9 до 12%, причем точную цифру никто не назовет, но в этой стране есть особая группа курдов, численностью в несколько сотен тысяч человек», — отметил эксперт в интервью «Экономика сегодня».

Данная группа населения в результате миграции обосновалась в Сирии, при этом их малой родиной являлись Турция и Ирак.

«Данная группа населения в массе своей даже не имеет сирийского гражданства, поэтому к ней со стороны правительства Сирии всегда было подозрительное отношение», — подчеркнул Крылов.

Именно в этой прослойке населения во время волнений среди народа появились первые сепаратисты. Специалист отметил, что только их минимальная часть относилась к коренным курдам.

Эксперт не исключает конфликта на приграничной территории между как местными, так и ассимилированными курдами. Крылов подчеркнул, что курдские террористы в итоге захватили местное население, навязывая им свои устои. Боевики не получили поддержку жителей, а навязали свою точку зрения оружием и угрозами.

Как следствие, сообщает эксперт, действия Дамаска по восстановлению контроля над северо-восточными регионами Сирии являются не только законными, но и необходимыми, так как население необходимо освободить от гнета курдских террористов.

Возращение севера Сирии под контроль государства вернет спокойствие и государственные гарантии мирным жителям.