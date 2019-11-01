Дамаск, 1 ноября. Бойцы арабо-курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) помогли США запустить фейк о «ликвидации» главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади в Сирии. Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед заявила, что вооруженным бандформированиям курдов якобы удалось «установить» его местонахождение до начала «операции» Штатов.

«Они принесли вещи из его дома, чтобы убедиться, что это был аль-Багдади», — сказала Ахмед РИА Новости, отметив, что также якобы был проведен анализ крови.

Курдские террористы пытаются использовать фейк об «убийстве» аль-Багдади в своих целях. Однако никаких подтверждений проведения операции по «ликвидации» главаря ИГ1 нет. Заявление об «уничтожении» американскими военными Абу Бакра аль-Багдади американский президент Дональд Трамп использует исключительно для того, чтобы переизбраться на второй срок.

Курдские боевики не только распространили фейк о «трусах аль-Багдади», но и попытались поддержать сомнительное заявление главы Белого дома, сообщив об участии в операции по «ликвидации» самого опасного террориста в мире.

Однако официальных доказательств Вашингтон до сих пор не предъявил. К тому же Минобороны РФ опровергает сведения об авиаударе США в Идлибе в день «ликвидации» террориста, а это противоречит заявлениям Пентагона. Сирийский президент Башар Асад также подвергает сомнению заявление Трампа. По его словам, свидетельств того, убит ли аль-Багдади на самом деле нет.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что без генетического материала главаря террористической группировки ИГИЛ1 нет смысла говорить о его ликвидации. По словам президента АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрия Самонкина, Дональд Трамп «ведет хитрую политическую игру, так как стремится пойти на второй президентский срок».

1 Организация запрещена на территории РФ.