Иммигранты против мигрантов — США из страны возможностей превратились в тюрьму народов

Соединенные Штаты, созданные иммигрантами, ведут настоящую войну против тех, кто сегодня ищет спасения на американской земле. Судьба нынешних беженцев и нелегальных мигрантов в США поистине чудовищна: грязные центры временного содержания, ничем не отличающиеся от тюрем; разделенные семьи; дети, которых силой разлучают с родителями и отправляют в детские дома; и другие ужасы «самой свободной страны». Естественно, жертвы миграционной политики США жаждут отмщения за все перенесенные издевательства. И мстят.

Страна иммигрантов против мигрантов

Отцы-основатели США задумывали новое государство как «сияющий град на холме», место, куда будут приходить все, кто испытывает притеснения на родине. США всегда были страной иммигрантов, которые воевали за свою независимость, сражались с индейцами, покоряли природу. Многие новоприбывшие погибли в гражданскую войну 1861 — 1865 годов, отправленные на фронт практически с борта корабля, на котором они прибыли из Европы.

Однако в ХХ веке ситуация резко изменилась. Иммигранты из вечного «топлива» для американской экономики превратились в обузу, а в ХХI веке — в непосильную ношу. Вместе с инициативными, работящими и верящими в «американскую мечту» переселенцами в страну, естественно, прибывает огромное количество тех, кто собирается жить исключительно на пособие и нарушать закон.

Отделить зерна от плевел во время проверки документов практически невозможно, поэтому сегодня США гребут всех под одну гребенку: кому-то отказывают, кого-то депортируют, а кому сосем не повезет — отправляют в центры временного содержания, которые ничем не отличаются от тюрем.

О том, как детей-беженцев разлучают в этих центрах с родителями и отправляют в приемные семьи, и как США из страны возможностей превратились в тюрьму народов, рассказывает статья в издании Vox.

Беженцы и нелегальные мигранты: вопрос жизни и смерти

Многие нелегальные мигранты, которые всеми правдами и неправдами пытаются попасть в США, действительно являются беженцами, которым на родине грозит серьезная опасность и даже смерть. Для них получение права на жительство в США — вопрос жизни и смерти в прямом смысле слова. Многим из них угрожают политические репрессии на родине, многих преследует организованная преступность, кто-то пытается спасти свою семью от голодной смерти. Эти люди тратят на путешествие в один конец последние деньги, распродают имущество и залезают в долги. Депортация для таких искателей убежища — смертный приговор. Они возвращаются туда, где их могут убить, без средств к существованию, без каких-либо надежд изменить свою участь. США просто убивают их чужими руками.

Наследие Обамы: депортация нелегалов под видом «войны с бедностью»

Сегодня массовые депортации нелегалов связывают исключительно с инициативами президента США Дональда Трампа, но будет справедливо напомнить, что и при его предшественнике-демократе Бараке Обаме депортации шли полным ходом, просто газеты об этом громко не кричали. Кампания по депортациям нелегалов из США совпала с началом так называемой «войны с бедностью»: как только малоимущие стали получать пособия, американское правительство постаралось всеми правдами и неправдами сокращать их численность, а что может быть проще, чем вообще выслать человека вместе с семьей.

Разделенные семьи — позор Америки

Особенно чудовищной признана практика разделения семей нелегальных мигрантов: когда родителей, решивших тайно проникнуть на территорию США вместе с детьми, сначала держат вместе в тюремных условиях центров временного содержания, а затем разлучают. Детей буквально силой вырывают из рук родителей и отправляют в детские дома, либо, — в лучшем случае — в приемные семьи. Как правило, в таких так называемых «фостерных» семьях дети-беженцы надолго на задерживаются: их передают из рук в руки, как ставшую ненужной вещь, и обращаются с ними соответственно. Естественно, эти оторванные от своих корней дети, которые стали жертвами миграционной политики США, когда вырастут — наверняка задумаются о мести своим мучителям. И наверняка эту месть постараются осуществить.