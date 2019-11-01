РФ и Турция обезопасили Ближний Восток от «курдской проблемы»

Москва, 1 ноября. Решение курдского вопроса в Сирии напрямую зависит от совместных усилий России и Турции. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Анкара создали условия для спокойного обсуждения судьбы курдского народа в Сирии. Глава МИД РФ подчеркнул, что мировое сообщество должно сделать все, чтобы не допустить возникновения курдского кризиса на Ближнем Востоке.

Аркатов подчеркнул, что благодаря усилиям России и Турции по курдскому вопросу удалось избежать возникновения нового очага эскалации на Ближнем Востоке. Он также добавил, что мировому сообществу необходимо активизировать усилия по урегулированию кризиса в Сирии, так как всегда найдутся силы, которые будут предпринимать попытки дестабилизации обстановки в регионе, передает iReactor.

«Нашей стране в любом случае надо быть начеку, так как могут быть различные провокации со стороны сил, которым не нужно налаживание мирного процесса в Сирии», — отметил Аркатов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на северо-востоке Сирии. В рамках операции была создана зона безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией. Кроме того, турецкие военные блокировали трассу М-4, которую террористы использовали для доставки боеприпасов.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выводят из северных районов Сирии свои войска из-за операции Турции. 15 октября США заявили о выводе подавляющей части американских военных из Сирии.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был принят меморандум по урегулированию ситуации на севере Сирии. Согласно меморандуму, Россия и Турция будут осуществлять патрулирование северных районов Сирии, а также будут содействовать выводу курдских боевиков из зоны безопасности.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о переброске в Сирию 300 военнослужащих военной полиции и 20 бронеавтомобилей для патрулирование северных районов Сирии совместно с турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.