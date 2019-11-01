Глава курдского самопровозглашенного Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед заявила, что бойцы группировки «Демократические силы Сирии» (SDF) якобы установили местонахождение главаря террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади. Также курдская активистка заявила, что именно SDF якобы помогли «верифицировать личность» террориста после предполагаемой операции США по ликвидации аль-Багдади.

«Они (SDF — Прим. ФАН) принесли вещи из его дома, чтобы убедиться, что это был аль-Багдади. Кроме того, они провели анализ крови», — добавила Ахмед в беседе с РИА-Новости.

По словам руководителя политического крыла курдских группировок, представители арабо-курдских отрядов также участвовали в операции по ликвидации главаря ИГИЛ1.

Как ранее уже писало Федеральное агентство новостей, череда версий о «ликвидации» главаря ИГИЛ* ставит под сомнение факт проведения операции ВВС США в виду отсутствия доказательств смерти террориста. Однако есть много других фактов, которые свидетельствуют о том, что ликвидация аль-Багдади — это действительно спецоперация, но выполненная не ВВС США, а американскими медиа-холдингами в целях спасти репутацию действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

«По поводу ситуации с так называемой ликвидацией аль-Багдади все просто — люди сомневаются в официальной версии, озвученной американцами, и ждут фотографии тела или останков, чтобы удостовериться в гибели террориста. А США пока что просто предлагают поверить им на слово. Курды пытаются просто «примазаться» к этой истории и всячески демонстрируют союзные отношения с США, о чем свидетельствует хотя бы недавняя поездка Ильхам Ахмед в Вашингтон», — считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Отметим, что Ильхам Ахмед уже порядка двух недель находится с визитом в Вашингтоне. Она присутствовала в качестве гостя в Конгрессе во время ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к нации. Ранее руководитель политического крыла курдских группировок якобы случайным образом встретилась с президентом США Дональдом Трампом в гостинице Trump International.

Еще в самом начале медиа-кампании американского лидера Дональда Трампа представители министерства обороны РФ вполне резонно заметили, что само нахождение главного джихадиста на северо-западе Сирии, где хозяйничает враждебная «Исламскому государству» «Джебхат ан-Нусра»11 (деятельность запрещена в России), заставляет серьезно усомниться в уверениях Белого дома.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало материал о новой версии операции по ликвидации главаря ИГИЛ — военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ1. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

В итоге, слишком мало доказательств к проведению операции ВВС США, и слишком много поводов для сомнений — даже ООН еще не признала факта гибели Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции по ликвидации террориста ВВС США. В российском оборонном ведомстве также отметили, что ударов воздушной авиации со стороны ВВС США не было зафиксировано в указанный временной промежуток. Ничего неизвестно и о разрешении на полеты американских военно-воздушных сил в зоне деэскалации «Идлиб» в ночь проведения операции, о чем так уверенно говорил президент США.

У Дональда Трампа в преддверии президентской выборной гонки ситуация складывается не лучшим образом. В связи с грядущим импичментом был проведен соцопрос среди демократов в США. Согласно результатам, число тех, кто поддерживает отстранение президента США от власти составляет 82%. ТАСС приводит более конкретные цифры: среди республиканцев данная цифра составляет лишь 18%, при этом 47% участников опроса выступают против процедуры импичмента в отношении американского лидера.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, шум об операции по ликвидации террориста номер один в мире из уст Дональда Трампа и американских СМИ используется как оправдание внешней политики, которую вел Трамп в последние годы.

1 Организация запрещена на территории РФ.