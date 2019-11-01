Минтруд намерен упростить начисление пенсий россиянам



Москва, 1 ноября. Минтруд РФ намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий россиянам. Разработанный ведомством проект позволит сократить количество документов.

Согласно документу, гражданам РФ разрешат не предоставлять справки для установления и перерасчета страховой и накопительной пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечении.

Необходимым условием для этого является наличие необходимых сведений территориальном органе Пенсионного фонда России. В министерстве напомнили, что основанием для начисления пенсии также являются данные в реестре инвалидов, Едином реестре записей актов гражданского состояния, а также Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Ранее «Газета.ру» сообщала о переводе работающих граждан РФ на электронные трудовые книжки. Уже в 2021 году вся информация о трудовой деятельности россиян будет переведена в цифровой формат. Законопроект об этом был принят Госдумой в первом чтении в конце сентября. Предполагается, что это снизить затраты работодателей на ведение документооборота.