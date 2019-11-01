США отбросили «миротворческий флер» и не стесняются своего нефтяного грабежа в Сирии

Москва, 1 ноября. Штаты не только продолжают воровать сирийскую нефть, но и не стесняются открыто заявлять о своих преступных целях. По мнению политолога Владимира Шаповалова, это напрямую связано с позицией американского лидера Дональда Трампа и Республиканской партии США.

Эксперт напомнил, что республиканцы в отличие от демократов придерживаются стилистики так называемой realpolitik, то есть ставят во главу угла национальные интересы своей страны, в то время как члены Демократической партии пытаются завуалировать свои агрессивные экспансионистские цели рассуждениями о правах и свободах человека. Кроме того, влияние на эту общую тенденцию, по его мнению, оказывает и то, что сейчас Штаты находятся в серьезном кризисе.

«И в этой ситуации слетает весь псевдогуманистический флер, и на передний план выходит вот это агрессивное эгоистическое начало сверхдержавы», – пояснил Шаповалов в комментарии изданию «Полит Россия».

Именно поэтому, по его мнению, США фактически официально признают то, что исповедуют жесткий диктат и грубое насилие на территории Сирии (где, к слову, действуют незаконно, не имея на то никакого разрешения официального Дамаска. — Прим. ФАН).

И теперь, как отметил эксперт, когда от миротворческой риторики не осталось ничего, стало видно, что американцы в Сирии занимаются обычным грабежом: «выкачивают нефть, принадлежащую Дамаску, и продают ее на черном рынке».

Очень показательным в связи с этим, по мнению Шаповалова, является недавнее заявление Трампа о том, что некая американская компания будет заниматься разработкой нефтегазовых месторождений в САР.

«Трамп считает это своей зоной ответственности и намерен получить с этого прибыль», — отметил политолог.

И самое удивительно, по словам Шаповалова, является то, что в голове у президента США эта ситуация выглядит совершенно законной, хотя любому адекватному человеку всегда понимаем, что «воровство всегда есть воровство». В связи с этим политолог считает, что действия Штатов в Сирии не могут оцениваться иначе как бандитизм.