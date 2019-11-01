«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам

Санкт-Петербург, 1 ноября. Петербургский «Зенит» готовит предложение по полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно. Отмечается, что речь идет о сумме в 33 млн евро за двоих.

Однако «железнодорожники» рассчитывают получить за футболистов больше. Кроме того, подчеркивается, что сами игроки рассчитывают продолжить карьеру в Европе по окончании текущего сезона.

Миранчуки — воспитанники «Локомотива». Алексей провел за родной клуб 204 матча, забил 32 мяча и отдал 40 голевых передач. На счету Антона 93 матча в составе «железнодорожников», 23 гола и 12 ассистов.