Российская компания Lobaev Arms является лидером в области создания уникальных дальнобойных и высокоточных винтовок. Ее разработка CBЛK-14C «Cумpaк» способна поражать цели на расстоянии до четырех километров. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

СВЛК-14С «Сумрак» — российская снайперская винтовка, разработанная в Российской Федерации в 2012 году компанией Lobaev Arms. «Сумрак» является самой дальнобойной винтовкой в мире и держит это звание вот уже как два года (в 2017 году оператор смог поразить цель с расстояния 4210 метров).

СВЛК-14С способна работать в диапазоне температур от −45 до +65 °С. Тело ее ресивера выполнено из авиационного алюминия с резьбовой вставкой из высоколегированной стали, стойкой к коррозии. Из этого же материала изготовлен затвор. Так как от винтовки изначально требовалась сверхточная и сверхдальняя стрельба, разработчики решили выполнить СВЛК в однозарядном варианте, что позволяет сохранить жесткость конструкции, повышая тем самым точность.

При выстреле начальная скорость пули превышает 900 м/с, а кучность стрельбы — 0.3 MOA\9 мм между центрами. Используемый калибр: .408 Cheуtac.ЗЗ8LM.З00WM. Длина винтовки составляет 14З0 мм, длина ее ствола — 900 мм при весе в 9600 грамм. Другими словами, характеристики CBЛK-14C почти в два-три раза превышают характеристики всех ближайших конкурентов — винтовок американского и европейского производства.

К примеру, американская винтовка M200 Intervention имеет кучность гораздо больше 1MOA (одна угловая минута), в то время как «Сумрак» при прочих равных условиях показывает кучность 0,2-0,З MOA, которая для выстрела на сверхдальних дистанциях может оказаться уже критической.

Напомним, бренд Lobaev Arms принадлежит КБ Интегрированных систем (КБИС), которое является лидером в области разработки и производства уникальных дальнобойных и высокоточных винтовок. В портфеле его разработок — более 40 моделей оружия и стрелковых комплексов, существующих и перспективных.