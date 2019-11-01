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Сын Ширвиндта опроверг слухи об экстренной операции отца

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Сын Ширвиндта опроверг слухи об экстренной операции отца

Москва, 1 ноября. Сын худрука Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта сообщил, что его отцу не делали экстренную операцию на сердце.

Михаил опроверг слухи о хирургическом вмешательстве.  По словам Ширвиндта-младшего, его отцу провели лишь амбулаторную процедуру.

«Не было операции, он чувствует себя прекрасно. Была процедура», — цитирует сына Ширвиндта телеканал «360».

Ширвиндт-младший отметил, что после амбулаторного обследования его отец вернулся домой. Текущее состояние выдающегося артиста Михаил оценил словом «блистательно».

Ранее СМИ сообщали, что советский актер перенес экстренную операцию на сердце, и врачи установили Ширвиндту кардиостимулятор, однако данные не подтвердились. 85-летний артист получил широкую известность благодаря своим ролям в кино и театре.

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