Facebook не брезгует вести «грязную игру», удаляя недружественные аккаунты в соцсети

Москва, 1 ноября. Социальная сеть Facebook открыла «охоту на ведьм», зачищая аккаунты по команде американских спецслужб. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Это обычная «охота на ведьм». У нас идет идеологическое противостояние, поэтому в информационной войне все средства хороши, а ими не брезгуют наши «партнеры», — сказал он в разговоре с корреспондентом Nation News.

Он заявил, что ничего удивительного и неожиданного в недружественных действиях нет. Сергей Боярский считает, что важно говорить о своей позиции и искать возможности для противодействия подобным шагам.

«У американцев сейчас очевидно просматривается политика игнорирования и удаления всего в угоду своим интересам. Это продолжается уже длительное время и вряд ли изменится в какой-то обозримой перспективе», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, ранее руководство соцсети Facebook сообщило о блокировке десятков аккаунтов, страниц и групп, связанных с народной дипломатией между Россией и Африкой. Причина подобных шагов заключается в том, что Соединенные Штаты не могут смириться с успехом форума Россия — Африка и с тем, что Москва выходит на новый уровень взаимоотношений со странами африканского континента.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил, что жертвами идеологической цензуры в Facebook стали, к примеру, исследовательская группа Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) и исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар Натали Яамб, которые выступили на форуме Россия — Африка.

«Принцип Цукерберга, судя по всему, таков: Друг России? Будешь наказан!» — отметил Малькевич.

Он призвал «давить» на всех уровнях «империю Цукерберга», когда это касается давления на Россию.