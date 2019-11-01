МИД РФ потребовал от США прекратить издевательства над Ярошенко

Москва, 1 ноября. Россия требует от США прекратить издевательство над российским гражданином Константина Ярошенко и вернуть его на родину. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы требуем от США прекратить издевательства и вернуть Константина Ярошенко домой», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что именно США несут ответственность за ухудшение состояния здоровья Ярошенко, которое произошло за время его пребывания в американской тюрьме. При этом Вашингтон продолжает игнорировать аргументы российской стороны относительно необходимости оказания профессиональной медицинской помощи Константину Ярошенко.

«Он страдает рядом хронических заболеваний и надлежащую врачебную помощь не получает», — пояснила Захарова.

Дипломат также напомнила, что уголовное дело в отношении Ярошенко базируется на показаниях подставных агентов, которые обвинили россиянина в намерении доставить в США крупную партию наркотиков.

Напомним, в 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Американская сторона обвиняет россиянина в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических веществ в США. На территорию США летчик был доставлен из Либерии, где был задержан сотрудниками американских спецслужб в мае 2010 года. Американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые действовали под прикрытием, обвинили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков в США.