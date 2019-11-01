Стала известна причина отказа двигателя SSJ-100, вылетевшего из Тюмени

Тюмень, 1 ноября. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, у которого отказал один из двигателей, благополучно сел в тюменском аэропорту, сообщил источник Федерального агентства новостей. Причиной отказа двигателя стала птица.

Ранее источник агентства сообщил, что у лайнера отказал левый двигатель, и самолет кружил над городом и вырабатывал топливо.

«Самолет приземлился, помощь спасателей не потребовалась», — сказал источник в беседе с ФАН.

В двигатель самолета залетела птица, это и стало причиной отказа работы устройства.

Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Петербург. На борту находились, по данным ФАН, 80 человек.