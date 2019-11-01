Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Тюмени. События дня. ФАН-ТВ

Экстренная посадка SSJ-100 в Тюмени И вначале коротко о главной новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 благополучно сел в Тюмени. Воздушное судно компании «Ямал» следовало рейсом до Санкт-Петербурга, но сразу после взлета у него по неизвестным причинам отказал один из двигателей. Экипаж решил экстренно вернуться в пункт вылета — тюменский аэропорт Рощино. По противоречивым данным, некоторое время Superjet кружил над городом, вырабатывая топливо, но в итоге садился с полными баками. Известно, что на борту находились не менее 80 человек. Причины этого инцидента еще предстоит выяснить.

ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом В Донбассе, несмотря на сложности и разногласия, продолжается мирный процесс. Разведение сил в районе поселка Золотое завершилось как с позиций ЛНР, так и Киева. Каждая из сторон заявила, что справилась с задачей за три дня, под непосредственным контролем ОБСЕ. Теперь на очереди следующая линия соприкосновения в Петровском. Правда, здесь Минобороны Украины хочет отложить процесс на некоторое время, якобы из-за обстрелов. К слову, в Золотом такая ситуация неопределенности наблюдалась почти месяц: еще 7 октября в ЛНР были готовы к отводу войск, но долгожданный «развод» то и дело затягивался Киевом, вплоть до минувшего вторника. Кроме того, в Луганской республике отмечали, что мирные инициативы по-прежнему срывают националисты Незалежной. Это, кстати, один из ключевых вопросов — сможет ли президент страны Владимир Зеленский совладать с украинскими боевиками, которые не особо хотят покидать регион. В прошлые выходные он на повышенных тонах лично пообщался с националистами в Золотом и требовал у них сложить оружие. Добровольцы (как они сами представились) были этому явно не рады, но все же подчинились. Однако беседу с Зеленским заочно продолжил лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий. Он грозно намекнул: если власти примут решение о разведении сил, в регионе может появиться до 10 000 боевиков. Возможно, эта проблема будет обсуждаться и на грядущем «нормандском формате». Его дата, впрочем, по-прежнему не согласована.

Россия предупредила о провокации «Белых касок» А вот Конституционный комитет и в целом политический диалог в Сирии могут столкнуться с другими внезапными проблемами. «Белые каски» готовят в арабской республике новую провокацию с химическим оружием. Об этом рассказала спикер российского МИД Мария Захарова. По ее словам, главная цель нарушителей спокойствия: сорвать мирный процесс в этой стране. Что, кстати, удавалось уже не раз. Захарова напомнила о дурной репутации «касок», известных своими постановочными фото и видео на тему химатак. Правительство Сирии регулярно сообщает в ООН об этих провокациях. Совпадение ли, буквально на прошлой неделе президент США Дональд Трамп одобрил финансовую поддержку «Белым каскам» в размере $4,5 млн. В гуманитарных целях. Формально именно их организация перед собой и ставит, якобы помогая мирным жителям Сирии. Но на деле ее репутация не так однозначна. Москва и Дамаск не раз обвиняли «белокасочников» в искажении фактов и продвижении интересов Запада. В частности, речь о химическом досье, призванном очернить сирийские власти. На трибунах ООН делегаты нашей страны уже призывали создать новую структуру, которая занялась бы честным расследованием подобных инцидентов. Однако на фоне политизированных скандалов этот процесс, увы, не движется.