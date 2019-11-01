Россия будет добиваться, чтобы США отказались от санкций и угроз в адрес Венесуэлы

Москва, 1 ноября. Российские власти продолжать требовать от США, чтобы они отказались от противоправной политики санкций и угроз, применяемой в отношении Венесуэлы. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.

«Пора отказаться от безответственных шагов — введения антивенесуэльских санкций, угроз применения силы. Все это, во-первых, не соответствует и прямо противоречит международному праву, а во-вторых, приводит к очень плачевным результатам», — отметила она.

По словам дипломата, Соединенным Штатам не выгоден мир в латиноамериканской стране, поскольку они по-прежнему действуют по принципу «разделяй и властвуй», которому больше нет места в XXI веке. Именно поэтому Америка пытается вооружить всех соседей Боливарианской республики.

Захарова обратила внимание на то, что незаконные экономические санкции США усугубили гуманитарную ситуацию в Венесуэле. Кроме того, американцы мешают доставке продовольствия и медикаментов.

Напомним, что в сентябре США расширили санкционный список против Венесуэлы, добавив в него 3 физических лица и 16 компаний.

Обстановка в стране осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.