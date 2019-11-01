Эксперты рассказали, как сохранить кости крепкими

Вашингтон, 1 ноября. Американские специалисты дали рекомендации, как сохранить кости крепкими до самой старости.

Ранее считалось, что хрупкие кости — это болезнь стариков, но в настоящее время переломы «помолодели». Как укрепить свои кости рассказали эксперты США в области нутрициологии.

Главная причина хрупкости костей — недостаток кальция, магния и витамина D в организме человека. Именно эти микроэлементы способствуют сохранению и восстановлению костной системы.

Кроме того, кости становятся хрупкими из-за малого потребления человеком молочных продуктов и недостатка солнечного света. Также проблемы со здоровьем могут возникнуть в результате физических перегрузок и возрастных изменений в организме.

Чтобы восполнить дефицит витамина D, необходимо правильно питаться, находиться больше на свету или употреблять витамины нужной группы. Человек должен включить в рацион жирную рыбу, яйца, грибы и печень. Зимой эксперты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы тот подобрал необходимые для организма витамины.

Чтобы в организме было в достатке кальция, необходимо есть семена кунжута или сельдерея, сыр, йогурты, бобы, миндаль, а также рыбу — лосося и сардины. Необходимо учитывать, что без должного количества витамина D кальций не будет усваиваться организмом.

Что касается магния, то для его восполнения нужно употреблять тыквенные семечки, пшеничные отруби, какао, орехи, льняное семя, растворимый кофе и гречку.

Специалисты подчеркивают, что во всем необходимо придерживаться принципа золотой середины, чтобы употребление витаминов шло только на благо организма, пишет Planet Today.

Также эксперты напомнили, что принцип «спорт это жизнь» подходит под данный случай — физические тренировки помогают укрепить не только костную систему, но и мышцы.