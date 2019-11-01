Шойгу рассказал о росте интереса молодежи к военно-патриотическому движению

Москва, 1 ноября. Не менее 297 отрядов Юнармии общей численность более 13 тыс. человек создано при предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Об этом в пятницу заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с высшим руководством.

Он отметил, что у молодежи растет интерес к военно-патриотическому движению. Во многих российских регионах Юнармия стала главным молодежным проектом.

«Это и военно-спортивная игра «Победа», которая в этом году объединила более 138 тыс. мальчишек и девчонок. Это летние лагеря, где в каникулы отдохнуло свыше 114 тыс. юнармейцев. Это и «Географический диктант», который написало свыше 40 тыс. ребят», — пояснил Шойгу.

В мае молодежное движение Юнармия разрослось до 500 тыс. человек. Юбилейным участником стал 15-летний Даниил Мельник, учащийся тульского лицея №2. Вместе с ним в тот же день в Юнармию вступили еще 80 тульских школьников.

Всероссийское военно-патриотическое движение Юнармия было создано 29 июля 2016 года. Заявленными целями организации являются всестороннее развитие детей и подростков, повышение престижа силовых структур России, сохранение и приумножение патриотических традиций, а также формирование у юных россиян готовности служить своей стране.