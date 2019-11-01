Путин заявил о кадровом дефиците специалистов в России

Екатеринбург, 1 ноября. России не хватает квалифицированных кадров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками движения WorldSkills и национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге.

По словам российского лидера, эта проблема стоит остро и требует незамедлительного решения.

«Без принятия мер к 2030 году дефицит кадров составит почти 3 млн человек», — предупредил глава государства.

Кроме того, Путин указал на то, что нехватка кадров грозит привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли.

«Это очень серьезная проблема и серьезный вызов для нас», — подчеркнул президент.

При этом глава государства обратил внимание, что проблема дефицита квалифицированных специалистов существует не только в России, но в целом ряде стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, соседей и основных партнеров РФ.

В качестве одного из путей решения этой серьезной проблемы президент указал на необходимость создания в правительстве единого центра подготовки кадров по рабочим профессиям и поддержки движения WorldSkills.