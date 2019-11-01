МИД РФ призвал жестче реагировать на давление на журналистов на Украине

Москва, 1 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости жестче реагировать на все формы давления на представителей СМИ на Украине.

На брифинге в пятницу Мария Захарова обратилась к профильным международным организациям и правозащитным организациям с просьбой обратить пристальное внимание на ситуацию с притеснением прав журналистов на Украине, которая вызывает серьезную обеспокоенность.

«В первую очередь потому, что речь идет о безопасности граждан России и российских журналистах. Они по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе мы регулярно фиксируем обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны вооруженных сил Украины», — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание на то, что отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Олеся Бузины, Сергея Долгова и Павла Шеремета.

«Призываем профильные международные структуры, правозащитные НПО реагировать жестче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных журналистов», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также выразила надежду на то, что творящийся на Украине беспредел, прикрываемый киевской властью, «останется в истории и не будет иметь дальнейшего развития».

На Украине с 2014 года были убиты 19 представителей СМИ. Так, 6 августа 2014 года автомобиль, в котором находился фотожурналист Андрей Стенин, подвергся обстрелу и был сожжен в районе Донецка. Журналиста и писателя Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года возле его дома в Киеве. Изначально следствие рассматривало несколько версий убийства. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков назвал исполнителями преступления Дениса Медведько и Андрея Полищука. А украинский журналист Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.