Главные новости 1 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 1 ноября.

Бывшего главу Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном загородном доме. Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска.

Совместная фотография президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга рассмешила пользователей Сети. В Сети высмеяли отчитывающегося перед главой НАТО Зеленского.

Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Украине. Косачев назвал ошибки приехавшего на Украину генсека НАТО.

Терпимо относиться к деструктивной деятельности Facebook равносильно предательству: пора принять меры против угрозы суверенитету РФ. Ставший инструментом американских спецслужб Facebook угрожает подорвать суверенитет России.

Дочь известной российской исполнительницы шансона Любови Успенской впала в депрессию после очередной операции. Прооперированная в четвертый раз дочь Успенской впала в депрессию.

Эксперт заявил, что меморандум между Россией и Турцией стал ключевым моментом в освобождении Сирии от курдов-террористов. Эксперт назвал меморандум РФ и Турции главным способом защитить Сирию от курдских боевиков.

Подписанный Путиным закон об устойчивом Интернете вступил в силу с 1 ноября этого года. Закон об устойчивом Рунете вступил в силу в России.

Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова на боксерском ринге.

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк не выходит на связь в течение недели. Семья Заворотнюк перестала выходить на связь.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил дать право россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ. В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ.