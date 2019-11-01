Сирия, 1 ноября. Курдские радикалы провели незаконные аресты мирных жителей в Хасаке. Террористы ИГ1 подозреваются в организации новой вылазки в Центральном Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ возобновили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты на юге Идлиба и на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам «ан-Нусры»*** на окраинах «Большого Идлиба».

«Тахрир аш-Шам»: заявляет о потерях САА на севере Латакии; организовала вылазку в Африне с целью задержания одного из местных активистов.

«Исламское государство»1: подозревается в совершении нападения вблизи города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: провели незаконные аресты гражданских лиц в городе Хасака и его окрестностях.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществляют патрулирование зоны безопасности совместно с военной полицией РФ.

Провинция Латакия

На севере Латакии не утихают вооруженные стычки между правительственными силами исламистами незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1. Оппозиционный военный источник в сети Twitter (HomsiReporter) заявляет о том, что боевикам якобы удалось установить контроль над высотой аль-Балут, а также нанести урон войскам САР в живой силе. Однако пока эта информация требует официального подтверждения. Напомним, столкновения в данном районе были спровоцированы попыткой джихадистов атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».

Между тем работу на северо-востоке региона возобновили ВКС РФ, военные самолеты которых наносят точечные авиаудары по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» на границе с северо-западными окаринами Хамы недалеко от города Кабана. Об этом сообщает Twitter-канал (ufuk_sy).

Провинция Алеппо

Поступили сведения о вылазке джихадистов антиправительственного альянса «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» на территорию, подконтрольную протурецким формированиям. Согласно данным военного источника в сети Twitter (smmsyria), группа боевиков вооруженной оппозиции пробралась в зону контроля союзников Турции в район населенного пункта Дейр-Балут, который находится на юге кантона Африн недалеко от границы с Идлибом и Турцией, и задержала одного из местных активистов по имени Ясер Тараф, а также двух его друзей. О целях ареста молодого человека пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в районе города Шхиль произошел еще один налет неизвестных. Несколько вооруженных людей обстреляли группу гражданских лиц поблизости от водной станции, в результате чего один человек был убит, еще один получил ранения. В организации вылазки подозреваются боевики подпольных групп «Исламского государства», которые нередко предпринимают вылазки в восточных районах провинции, которые занимают курдские радикалы. Напомним, террористы также обвиняются в подрыве автомобиля на магистрали аль-Бусейра — Шхиль в первой половине дня.

Провинция Идлиб

Авиация РФ возобновила боевые вылеты в оккупированных исламистами вооруженной оппозиции районах «Большого Идлиба». Как передает интернет-портал Step News Agency, ВКС РФ провели воздушную атаку позиций боевиков недалеко от населенного пункта Маарет-Хурма, поддержав артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), ведущие огонь по оборонительным сооружениям радикалов в данном районе. Информация о нанесенном джихадистам уроне в данный момент формируется. Напомним, несмотря на неоднократные попытки сирийских властей достичь мирного урегулирования конфликта с радикалами, последние продолжают провоцировать боевые действия с САА.

Провинция Хасака

Совместный российско-турецкий патруль продолжает движение на восток в сторону населенного пункта Амуда. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NPA_English), там будет завершен первый этап патрулирования приграничных районов, осуществляемого в рамках меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ. Напомним, объединенные силы союзников выехали из района города аль-Дербасия сегодня в полдень.

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к незаконным арестам гражданских лиц в административном центре провинции и его окрестностях. Согласно данным новостного портала Al Nour, курдские радикалы задержали по меньшей мере 25 молодых людей с целью принудительной мобилизации. Кроме того, еще четыре человека были взяты под стражу по обвинению в проведении съемки автомобилей SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.