Ряды ВКС РФ пополнили более тысячи летчиков и штурманов, заявил Шойгу

Москва, 1 ноября. Более тысячи летчиков и штурманов пополнили в этом году ряды Воздушно-космических сил РФ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

«Большинство из этих специалистов приступило к службе в воинских частях, оснащенных новейшей авиатехникой», — отметил глава МО РФ.

По словам Шойгу, подготовке новых кадров сейчас уделяется особое внимание на фоне того, что объем задач, решаемых ВКС РФ значительно возрос. Министр подчеркнул, что пополнение кадров обеспечит нужный уровень укомплектованности ВКС РФ и повысит их эффективность.