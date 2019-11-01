Поход в зоопарк Фриске с маленьким сыном умилил ее фанатов

Москва, 1 ноября. Снимок, где Жанна Фриске с маленьким сыном Платоном посещают столичный контактный зоопарк, растрогал фанатов певицы. Многие из них до сих пор не могут поверить в смерть любимой исполнительницы.

Фотографию семейного досуга разместили на неофициальной странице в Instagram Платона Фриске-Шепелева. Снимок был сделан незадолго до смерти певицы. Вместе с певицей и ее сыном посмотреть на животных пришла сестра исполнительницы.

Пользователи Сети восхитились Жанной Фриске.

«Обожаю Жанну! Восхищаюсь, и не верится, что ее нет», — пишет natalamoe260.

«Мне до сих пор не верится... мы любим тебя, Жанна!» — заявил castelmaraldo.

«Помню, люблю... в сердце всегда со мной», — сообщила galia2611.

Также многие пользователи Сети оставили в комментариях под фотографией грустные и плачущие эмодзи.

Недавно сыну Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева исполнилось шесть лет. Отец пытается оградить ребенка от общения со СМИ и лишь иногда публикует фотографии мальчика.

Ранее сообщалось, что Шепелев уже год встречается с 36-летней дизайнером Екатериной Тулуповой. Женщина занимается воспитанием мальчика, пока телеведущий находится на съемках.

Жанна Фриске узнала о том, что больна раком мозга, во время беременности Платоном. После рождения малыша певица начала лечение в многочисленных клиниках, но спустя два года умерла в своем доме в Подмосковье.