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Источник рассказал подробности экстренной посадки SSJ-100 в Тюмени

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Источник рассказал подробности экстренной посадки SSJ-100 в Тюмени

Тюмень, 1 ноября. Экстренная посадка вылетевшего из Тюмени в Петербург Sukhoi Superjet 100, у которого отказал двигатель, запланирована на 21.15 по местному времени, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Собеседник агентства подтвердил, что у воздушного судна отказал двигатель. Согласно полученным данным, датчик показал отказ левого двигателя в 19.05 по местному времени.

В настоящее время самолет авиакомпании «Ямал» кружит над Тюменью и вырабатывает топливо.

«Посадка запланирована на 21.15 по местному времени. Все экстренные службы в полной готовности. На борту находятся 80 человек», — сказал источник ФАН.

В связи с чем произошел отказ двигателя, остается пока неизвестным.

Источник рассказал подробности экстренной посадки SSJ-100 в Тюмени

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Источник: Федеральное агентство новостей
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