Шойгу распорядился до 20 ноября перевести 200 тыс. единиц техники на зимний режим

Москва, 1 ноября. Российские Вооруженные силы должны до 20 ноября перевести 200 тыс. единиц техники на зимний режим эксплуатации. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на совещании с руководящим составом.

«К зиме предстоит подготовить порядка 200 тысяч единиц техники, а также свыше полутора тысяч парков для ее хранения», — отметил он.

По словам главы военного ведомства, подготовка к зиме идет в плановом режиме. Военные части создали необходимый запас топлива и смазочных материалов в рамках подготовки к зимнему периоду.

Шойгу также добавил, что за летний период российские войска провели более 18 тыс. учений, в ходе которых военные отрабатывали боевое слаживание и другие задачи. Самыми масштабными стали стратегические учения «Центр-2019», которые проводились на полигонах четырех государств.

Ранее министр обороны заявлял, что Россия не может зависеть от иностранных технологий при создании вооружения, поэтому продолжит создавать независимую систему вооружения. Он подчеркнул, что западные санкции никак не способны этому помешать.