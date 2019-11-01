Африка разоблачила Facebook после блокировки настоящих аккаунтов по фейковым обвинениям

Африканские пользователи соцсетей разоблачили Facebook после блокировки десятков аккаунтов. Акт неприкрытой цензуры со стороны администрации соцсетей возмутил африканцев. На своих страницах они пишут, что объяснение Facebook о якобы российской пропаганде — ложь, направленная против целого континента. Кроме того, африканцы уличили французские СМИ, распространяющие эту дезинформацию, в продолжении колониальной политики.

Почему Facebook объявил войну Африке

Не успел закончиться первый в истории и признанный сверхуспешным саммит Россия — Африка, проходивший в Сочи 23—24 октября, как в США забили тревогу. В качестве безотказной дубинки сработала давно сотрудничающая с Госдепом и со спецслужбами США социальная сеть Facebook. Компания Марка Цукерберга отрапортовала об удалении нескольких десятков аккаунтов, связанных с Африкой. По версии администрации Facebook, заблокированные страницы якобы были фейковыми, либо использовались Россией для «вмешательства» во внутренние дела африканских стран. Но по факту речь идет об обыкновенной цензуре, которую Facebook, по сути, не пытается скрывать. Настоящие африканцы с настоящими аккаунтами в Сети разоблачили ложь конторы Цукерберга.

Под удар попали страницы рядовых пользователей и аккаунты крупных новостных изданий. По мнению политиков и экспертов, это очередной беспрецедентно жестокий акт политической и идеологической цензуры со стороны американского интернет-гиганта.

Предатель Ходорковский приложил руку

Запал к уже готовой бомбе идеологических цензоров поднес не кто иной, как опальный олигарх Михаил Ходорковский, заочно арестованный в РФ по обвинению в убийстве и скрывающийся за границей. Формальным поводом для блокировки аккаунтов со стороны Facebook послужил доклад так называемой Стэндфордской интернет-обсерватории, основанный на данных, полученных от американского интернет-портала The Daily Beast и от небезызвестного центра «Досье», спонсируемого Ходорковским.

Фейковые данные, на основании которых произошла блокировка, удивили интернет-пользователей, проживающих в Африке. Вся вина владельцев большинства заблокированных аккаунтов только в том, что эти люди имели «неосторожность» хорошо относиться к России. Этого оказалось достаточным для включения репрессивной машины Facebook.

Жители Африки возмущены цензурой в Facebook

Вот, например, пишет в Twitter удивленный житель Демократической Республики Конго (ДРК) Джонсон Кабуйя, которого лишили источников нормальных новостей.

«Какая ложь и дезинформация, касающаяся ДРК, которую Facebook удалил? С другой стороны, мы давно уже живем в мире множества операций по дезинформации людей в африканских странах со стороны французских медиа», — недоумевает Джонсон Кабуйя, ведь агентство RFI настаивает на том, что Facebook удалил фейковые аккаунты.

«Да, Facebook делает все, чтобы очернить Россию, потому что Россия хочет быть вместе с Африкой», — пишет пользователь с ником Mystère L'homme.

Один из пользователей Twitter, приводя ссылку на публикацию Jeune Afrique, иронизирует над утверждением, что Россия якобы пытается через Facebook «манипулировать» мнением африканцев.

Вот мнение еще одного интернет-пользователя:

«Недавно Facebook заблокировал несколько страниц под предлогом того, что они якобы распространяли «российскую пропаганду». Поскольку мы знаем владельца этих страниц лично, можно смело утверждать, что он сам вел свои страницы, выражая свое личное мнение, переживания за судьбу страны и близких ему людей. Огорчает, что люди, переживающие за свою страну, подвергаются политической цензуре в чьих-то интересах».

Чистки Facebook — очередной политический заказ

Таких свидетельств — десятки, что в очередной раз подтверждает, что африканская волна «чисток» в Facebook — это политический заказ и акт неприкрытой цензуры, осуществляемой Цукербергом по приказу своих хозяев.

Забыв о приличиях, пособники спецслужб подвергают дискриминации беженцев, независимых журналистов, новостные издания и просто случайно подвернувшихся под руку пользователей. Таким образом, мы буквально в онлайн-режиме наблюдаем очередное закручивание гаек, напрямую угрожающее свободе слова, направленное против стран, которые пытаются окончательно изжить колониализм и вести суверенную политику, исходя из собственных национальных интересов.