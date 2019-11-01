Эксперт объяснил, от чего зависит судьба договора СНВ-III

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что судьба СНВ-III (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) зависит от политических процессов в США.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Леонтьев сообщил, что Москва и Вашингтон не успеют выработать новый полноценный документ до истечения срока действия соглашения.

«Уже очевидно, что за оставшееся время (действие договора прекращается 5 февраля 2021 года. — Прим. ФАН) мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — отметил Леонтьев.

Кроме того, по словам дипломата, у России и нынешнего руководства США в рамках стратегического диалога «было всего два контакта»: один — осенью 2017 года в Хельсинки, а второй — «относительно недавно в Праге».

«Намечалась еще встреча сейчас, в ноябре, но в связи с очередными перестановками в американском руководстве, руководстве Госдепартамента она опять отложилась», — добавил Леонтьев.

Комментируя ситуацию, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время американские конгрессмены разделились на два приблизительно равных по численности лагеря — тех, кто утверждает, что СНВ-III необходимо продлить, и тех, кто на законодательном уровне пытается его сломать.

«СНВ-III сдерживает США в количественном производстве ракет, носителей ядерных боеголовок и прежде всего ракет средней дальности. Они, что, зря разрывали ДРСМД? И если СНВ-III действует, то производить ракеты средней дальности в неограниченном количестве американцы не могут, так как в СНВ-III четко оговорено, сколько носителей должно быть с обеих сторон. К тому же компания Raytheon United technologies как раз в 2021 году выйдет на серийное производство всего этого хозяйства. Им, что, сворачивать свои производственные мощности? Они ведь так старались, им столько на это денег дали», — говорит аналитик.

По мнению Алексея Леонкова, скоро соглашение прекратит свое существование, и вопрос только в том, какой сценарий используют в США. В случае если повторится история ДРСМД, когда США публично обвинили Россию в нарушениях положений соглашения, а потом в одностороннем порядке вышли из него, Москве необходимо пойти на опережение и озвучить мировой общественности все положения СНВ-III.

«Мы тогда отмалчивались, считая, что договор только между нами и США, и поэтому его разглашать не стоит. А американцы этим воспользовались и сделали из этого пиар-кампанию, что вот Россия такая и сякая. Сейчас было бы ошибочно Москве занимать такую же негласную позицию. Нам, наоборот, нужно громко обо всем говорить, что происходит и как происходит. Да, есть еще фактор перевыборов администрации Дональда Трампа, плюс кадровые перестановки, которые у него происходят постоянно. Мы уже видели трех министров обороны и еще кучу изменений по ключевым постам. И непонятно, останутся ли эти договоренности при следующей администрации. Таким образом, становится понятно, что судьба договора СНВ-III является заложником политических процессов, которые идут в США. Это разборки между демократами и республиканцами, а также наезды на Трампа», — добавил Алексей Леонков.

Договор о сокращении стратегического наступательного вооружения также стал заложником своего предшественника, ведь, как только США вышли из ДРСМД, судьба СНВ-III была фактически предрешена. Да, России и Соединенным Штатам необходимо договариваться и продлевать действие соглашения, но американцы уже дают знать, что одним из условий его продления будет запрет гиперзвукового оружия. А на это Россия однозначно не пойдет.

«Недавно был доклад исследовательской группы Конгресса США. Она оценивала возможности противоракетной обороны. В документе давалась рекомендация о том, как Америка может себя обезопасить от различных вызовов. Предлагалось два пути — полностью запретить гиперзвук или взять его под контроль. И если все это складывать, против продления договора слишком много сил, чем за его продление», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Российская Федерация и Соединенные Штаты подписали договор СНВ-III в 2010 году, он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. На сегодня это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном. Срок действия договора — до февраля 2021 года.