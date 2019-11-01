Эксперт рассказал о положительном эффекте введения налога для самозанятых граждан РФ

Повсеместное введение специального налогового режима для самозанятых сделает экономику России более прозрачной, что, в свою очередь, благоприятно отразится на гражданах, уверен руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство готовится с 1 июля 2020 года официально ввести налогообложение самозанятого населения на федеральном уровне. В настоящее время этот налоговый режим действует лишь в некоторых регионах в качестве пилотного проекта.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — цитирует главу Минфина пресс-служба ведомства.

При этом распространение налогового режима на всю страну произойдет не сразу. Вначале правительство планирует расширить количество пилотных регионов до 19. В первую очередь речь идет о субъектах федерации, которые являются «донорами» и городами-миллионниками.

Сейчас налоги с самозанятого населения взимаются только в четырех регионах — Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. Однако с 1 января 2020 года они также появятся в Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской, Нижегородской и других областях страны.

Как отмечает Силуанов, налог на профессиональный доход не предполагает регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и обязанности по посещению налоговой инспекции для россиян, однако предполагает регулярные отчисления от 4 до 6% выручки в казну.

По словам Александра Разуваева, Россия готова к повсеместному введению налога для самозанятого населения с июля 2020 года, так как «у нас единый рынок и экономика».

«Поэтому я думаю, что все там пройдет без проблем. Могут быть какие-либо технические моменты, поскольку 1 января близко. Тем не менее я полностью поддерживаю эту инициативу», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Руководитель ИАЦ «Альпари» выразил надежду, что произойдет уход из тени многих представителей самозанятого населения.

«Чем более прозрачная экономика, тем лучше гражданам и Минфину. За счет «обеления» будет хорошо и экономике, и бюджету. Формально экономика будет становиться больше», — сообщил собеседник ФАН.

Специальный налоговый режим для самозанятого населения станет популярным по всей России, не сомневается эксперт. По его словам, «это более правильный выбор, и так комфортнее работать в России».

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России с 2020 года обяжет компании выплачивать НДФЛ и страховые взносы за самозанятых сотрудников, которых они привлекают к работе.